Стильний балкон у квартирі: кращі ідеї для оформлення

Балкони у квартирах раніше використовувалися як склад для непотрібних речей і предметів. Однак останніми роками все змінилося – балкони стали красивою і функціональною частиною житла.

Як зробити балкон стильним і комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Всі ці ідеї будуть ідеальним рішенням для утеплених балконів і лоджій, але й для звичайних варіантів можна їх розглянути і з задоволенням використовувати у теплу пору,

– зазначила Петайкіна.

Що розмістити на балконі

М'який куточок

Цей предмет меблів може стати відмінною зоною на балконі. Завдяки йому можна облаштувати місце для читання.

Невеликий куточок дозволить насолодитися тишею / Фото dizajnroom

Підвісне крісло

Ще один спосіб зробити балкон місцем для відпочинку. Підвісне крісло – це не лише красиво і стильно, але й допоможе розслабитися після трудового дня.

Підвісне крісло – елемент, який підніме настрій після робочого дня / Фото salon

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Робоче місце

Якщо ви хочете раціонально використати місце на балконі, обладнайте там робочу зону. Це може бути зручний компактний стіл, полиці і крісло.

Робоча зона може бути невеликою, але затишною / Фото trizio

Сушарка

Можна організувати сушарку і прасування речей на балконі. Варіанти, які складаються, дозволять звільнити простір,

– порекомендувала Анна Петайкіна.

Столик

Стіл-підвіконня дозволить насолоджуватися видом під час сніданку, обіду і вечері.

Під час прийому їжі можна насолоджуватися видом на місто / Фото dekoriko

Система зберігання

Якщо у вас багато речей, передбачте на балконі закриту систему зберігання. Вона дозволить заховати все необхідне.

Вибирайте один варіант або комбінуйте. Всі підійдуть для утеплених лоджій і балконів, деякі варіанти стануть відмінними рішеннями для літнього часу на звичайних балконах,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.