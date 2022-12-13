Нові вимоги українців: на яке житло буде шалений попит у 2023 році
Джерело:Pro Гроші
До початку повномасштабної війни українці цікавилися новобудовами. Часто вони вкладали кошти у нульову стадію будівництва, аби зекономити кошти. Однак нині ситуація змінилася.
Зараз все більше потенційних покупців житла віддають перевагу готовим до заселення квартирам із завершеним ремонтом. Це продиктовано прагненням одразу заселитися у придбану нерухомість.
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На яке житло буде попит у 2023 році
На думку президента асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, окрім варіантів із хорошим ремонтом, українці приглядатимуться до компактних квартир. Причому не у новобудовах.
Більше будуть в тренді одно- чи двокімнатні квартири. Це не буде новобудова, але більш-менш новий житловий фонд. Умовно з 2000-них років і до сьогодні,
– вважає Піта.
Експерт додає, що сьогодні все менше українців звертають увагу на поверх, а також тип опалення у квартирі. Покупці розуміють, що війна та планові відключення – тимчасові й невдовзі усі незручності вдасться усунути.
Всі розуміють, що через кілька місяців чи пів року це все налагодиться і буде працювати. Також варто розуміти, що більшість новобудов зараз саме з електроопаленням, і газу там майже немає. Зараз люди вже не зважають й на поверх, як це було на початку повномасштабного вторгнення,
– ділиться спостереженнями Піта.
Однак у 2023 році може скоротитися попит на житло із панорамними вікнами. Водночас покупці й надалі перейматимуться, чи є поряд об'єкти критичної інфраструктури.