Які кольори розбавлять бежевий інтер'єр: кращі варіанти для різних стилів

Протягом кількох років бежева палітра користується величезною популярністю в інтер'єрі. Це пов'язано з універсальністю кольору – він спокійний і поєднується з дуже багатьма тонами.

Бежевий інтер'єр може виглядати особливо цікаво, якщо доповнити його іншими кольорами. Про три з них – читайте нижче.

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Жовтий

Цей яскравий та життєрадісний колір не залишить нікого байдужим і так само прекрасно доповнить стриманий бежевий. До слова, він був названий одним з головних кольорів 2021 року Міжнародним дослідницьким інститутом Pantone. Жовтий зробить інтер'єр теплішим і "живим". Затівати ремонт необов'язково – просто підберіть текстиль, меблі чи жовтий декор.

Сонячний жовтий наповнить приміщення теплом і затишком / Фото pinterest

Синій

Бежеву палітру прекрасно доповнить насичений глибокий синій. Цей складний відтінок подобається не всім, адже він досить холодний. Однак якщо правильно підібрати тон, інтер'єр стане неповторним і унікальним. Використовуйте синій для меблів, декору та інших елементів.

Глибокий синій колір вважається трендовим / Фото lmerlin

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Зелений

Зелений колір завжди залишається актуальним. Ви можете використовувати темний чи світлий його відтінок – вони прикрасять бежевий інтер'єр і наповнять його свіжістю. Крім того, у тренді залишаються зелені рослини й натуральність. Сміливо використовуйте кімнатні квіти з великим зеленим листям.

Зелений колір актуальний в різних стилях​ / Фото pinterest