Плануючи ремонт на кухні, найголовніше місце відводиться гарнітуру – він привертає увагу і є центральним предметом у приміщенні.

Які поєднання для кухонних фасадів актуальні і зроблять кімнату стильною, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Я не буду описувати кожен приклад, щоб не мучити теорією. Всі приклади рівнозначно гарні, але потрібно розуміти, що крім поєднання між собою, фасади повинні вписуватися у загальну концепцію інтер'єру,

– зазначила Лошакова.

8 крутих поєднань кухонних фасадів

Однотонні фасади приглушених відтінків (йдеться як про світлі, так і про темні кольори).

Однотонні кухні залишаються в тренді / Фото roomester

Білий + світле дерево (ясен, сосна, клен).

(ясен, сосна, клен). Білий + дерево теплих відтінків (бук, дуб, вільха).

(бук, дуб, вільха). Білий + сірий.

Білий + сірий – поєднання, яке користується попитом​ / Фото trizio

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Сірий + дерево теплих відтінків (бук, дуб, вільха).

Сірий у різних своїх відтінках все частіше використовується на кухнях / Фото pinterest

Білий + приглушені відтінки (хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.).

(хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.). Сірий + приглушені відтінки (хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.).

(хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.). Імітація каменю + світлий відтінок з його текстури.

При цьому Катя Лошакова закликала подумати двічі, якщо раптом захочеться вибрати фасади яскравих відтінків.