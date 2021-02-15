Які кухонні фасади поєднуються між собою: круті варіанти від дизайнерки інтер'єру
Плануючи ремонт на кухні, найголовніше місце відводиться гарнітуру – він привертає увагу і є центральним предметом у приміщенні.
Джерело:Інстаграм Каті Лошакової
Які поєднання для кухонних фасадів актуальні і зроблять кімнату стильною, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.
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Я не буду описувати кожен приклад, щоб не мучити теорією. Всі приклади рівнозначно гарні, але потрібно розуміти, що крім поєднання між собою, фасади повинні вписуватися у загальну концепцію інтер'єру,
– зазначила Лошакова.
8 крутих поєднань кухонних фасадів
- Однотонні фасади приглушених відтінків (йдеться як про світлі, так і про темні кольори).
Однотонні кухні залишаються в тренді / Фото roomester
- Білий + світле дерево (ясен, сосна, клен).
- Білий + дерево теплих відтінків (бук, дуб, вільха).
- Білий + сірий.
Білий + сірий – поєднання, яке користується попитом / Фото trizio
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- Сірий + дерево теплих відтінків (бук, дуб, вільха).
Сірий у різних своїх відтінках все частіше використовується на кухнях / Фото pinterest
- Білий + приглушені відтінки (хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.).
- Сірий + приглушені відтінки (хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.).
- Імітація каменю + світлий відтінок з його текстури.
При цьому Катя Лошакова закликала подумати двічі, якщо раптом захочеться вибрати фасади яскравих відтінків.
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