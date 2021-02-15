Планируя ремонт в кухне, самое главное место отводится гарнитуру – он привлекает внимание и является центральным предметом в помещении.

Какие сочетания для кухонных фасадов актуальны и сделают комнату стильной, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Я не буду описывать каждый пример, чтобы не томить теорией. Все примеры равнозначно хороши, но нужно понимать, что помимо сочетаний между собой, фасады должны вписываться в общую концепцию интерьера,

– отметила Лошакова.

8 крутых сочетаний кухонных фасадов

Однотонные фасады приглушенных оттенков (речь идет как о светлых, так и о темных цветах).

Однотонные кухни остаются в тренде / Фото roomester

Белый + светлое дерево (ясень, сосна, клен).

(ясень, сосна, клен). Белый + дерево теплых оттенков (бук, дуб, ольха).

(бук, дуб, ольха). Белый + серый.

Белый + серый – сочетание, которое пользуется спросом / Фото trizio

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Серый + дерево теплых оттенков (бук, дуб, ольха).

Серый в различных своих оттенках все чаще используется на кухнях / Фото pinterest

Белый + приглушенные оттенки (хаки, оливка, пудра, серо-синий, бледно-бардовый и пр.).

(хаки, оливка, пудра, серо-синий, бледно-бардовый и пр.). Серый + приглушенные оттенки (хаки, оливка, пудра, серо-синий, бледно-бардовый и пр.).

(хаки, оливка, пудра, серо-синий, бледно-бардовый и пр.). Имитация камня + светлый оттенок из текстуры этого камня.

При этом Катя Лошакова призвала подумать дважды, если вдруг захочется выбрать фасады ярких оттенков.