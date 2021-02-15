Какие кухонные фасады сочетаются между собой: крутые варианты от дизайнера интерьера
Планируя ремонт в кухне, самое главное место отводится гарнитуру – он привлекает внимание и является центральным предметом в помещении.
Источник:Инстаграм Кати Лошаковой
Какие сочетания для кухонных фасадов актуальны и сделают комнату стильной, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.
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Я не буду описывать каждый пример, чтобы не томить теорией. Все примеры равнозначно хороши, но нужно понимать, что помимо сочетаний между собой, фасады должны вписываться в общую концепцию интерьера,
– отметила Лошакова.
8 крутых сочетаний кухонных фасадов
- Однотонные фасады приглушенных оттенков (речь идет как о светлых, так и о темных цветах).
Однотонные кухни остаются в тренде / Фото roomester
- Белый + светлое дерево (ясень, сосна, клен).
- Белый + дерево теплых оттенков (бук, дуб, ольха).
- Белый + серый.
Белый + серый – сочетание, которое пользуется спросом / Фото trizio
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- Серый + дерево теплых оттенков (бук, дуб, ольха).
Серый в различных своих оттенках все чаще используется на кухнях / Фото pinterest
- Белый + приглушенные оттенки (хаки, оливка, пудра, серо-синий, бледно-бардовый и пр.).
- Серый + приглушенные оттенки (хаки, оливка, пудра, серо-синий, бледно-бардовый и пр.).
- Имитация камня + светлый оттенок из текстуры этого камня.
При этом Катя Лошакова призвала подумать дважды, если вдруг захочется выбрать фасады ярких оттенков.
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