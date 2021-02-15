Які кухонні фасади поєднуються між собою: круті варіанти від дизайнерки інтер'єру

15 лютого 2021 , 19:18
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Джерело:

Інстаграм Каті Лошакової

Плануючи ремонт на кухні, найголовніше місце відводиться гарнітуру – він привертає увагу і є центральним предметом у приміщенні.

Які поєднання для кухонних фасадів актуальні і зроблять кімнату стильною, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Я не буду описувати кожен приклад, щоб не мучити теорією. Всі приклади рівнозначно гарні, але потрібно розуміти, що крім поєднання між собою, фасади повинні вписуватися у загальну концепцію інтер'єру,
– зазначила Лошакова.

8 крутих поєднань кухонних фасадів

  • Однотонні фасади приглушених відтінків (йдеться як про світлі, так і про темні кольори).

Однотонні кухні залишаються в тренді / Фото roomester

  • Білий + світле дерево (ясен, сосна, клен).
  • Білий + дерево теплих відтінків (бук, дуб, вільха).
  • Білий + сірий.

Білий + сірий – поєднання, яке користується попитом​ / Фото trizio

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  • Сірий + дерево теплих відтінків (бук, дуб, вільха).

Сірий у різних своїх відтінках все частіше використовується на кухнях / Фото pinterest

  • Білий + приглушені відтінки (хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.).
  • Сірий + приглушені відтінки (хакі, оливка, пудра, сіро-синій, блідо-бордовий та ін.).
  • Імітація каменю + світлий відтінок з його текстури.

При цьому Катя Лошакова закликала подумати двічі, якщо раптом захочеться вибрати фасади яскравих відтінків.