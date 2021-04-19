Які матеріали для ремонту квартири в тренді: ТОП-6 у 2021 році

У 2021 році в інтер'єрі квартир і будинків зросла популярність натуральності та екологічності. У зв'язку з цим стають затребуваними деякі матеріали.

Йдеться про 6 позицій, які все частіше використовуються під час ремонту та дизайну житлових приміщень. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Дарина Манілова.

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Дві категорії визначатимуть інтер'єр: перша – з глибоким акцентом на ремісничу роботу і натуральні матеріали. Друга – це переробка і друге життя,

– зазначила Манілова.

Які матеріали актуальні у 2021

Біокомпозит. Ротанг. Повторне використання пластику. Камінь. Живі бактерії. Морські водорості.

Дизайнерка інтер'єру підкреслила, що у 2021 році робиться фокус на веганство, природні матеріали, привабливі органічні кольори та текстури.

Будуть цікаві біокомпозіти з бактеріальної целюлози, створеної з використанням сільськогосподарських відходів кокосової промисловості. Виготовлені з листя, а також бананові та пальмові тканини,

– пояснила Дар'я Манілова.

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Популярними є плетені кошики. Вони здатні стати родзинкою інтер'єру. Також актуальні скульптурні предмети з ротанга і каменю.

В інтер'єрі, за словами дизайнерки, "збільшилося використання вживаного пластику для створення інноваційних композитів".

Перероблений пластик стильно виглядає і використовується в інтер'єрі / Фото mastergrad

У тренді залишається камінь. Тепер він використовується по-новому, адже популярність природних матеріалів зросла.

Зростатиме увага до "живих" структур, оскільки інтереси промислового дизайну, науки та синтетичної біології перетинаються. Наприклад, бактерії у світильниках. Колби потім запечатуються, щоб зупинити ріст бактерій, і в результаті виходить унікальний малюнок, який закладений у скло та освітлюється світлодіодним світлом,

– додала Дар'я Манілова.