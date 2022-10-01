Фантомне житло та аукціони: шахрайські схеми на ринку нерухомості України
Джерело:Obozrevatel
Початок повномасштабного вторгнення Росії паралізував ринок житла та активізував шахрайські схеми. Заробити на українцях пробують й рієлтори, які штучно завищують ціни.
Розповідаємо про поширені схеми продажу житла в Україні під час воєнного стану, які допоможуть покупцям зберегти свої час та кошти.
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Продаж квартир, отриманих за заповітом
Столичний рієлтор Григорій розповідає, що на ринку зявилися підозрілі "волонтери". Один із таких допомагає людям похилого віку – переважно одиноким та хворим – які з початком широкомасштабної війни опинилися в складному становищі. Втираючися до них у довіру, він просить скласти на себе заповіт на нерухомість. Потім ці квартири виставляються на продаж.
Пропонує купити дешевше за заповітом. А що зі старими робити? Каже, що, мовляв, господар все одно скоро помре, або віддайте його в будинок для літніх людей,
– розповідає рієлтор.
За словами рієлтора агентства, які дбають про своє ім'я, з такими продавцями не зв'язуються. У покупців можуть бути потім серйозні проблеми, адже заповіт можна написати на різних людей.
Проте не всі агенти з нерухомості відрізняються добропорядністю. Так, у Запоріжжі викрили групу "чорних рієлторів", які відбирали квартири в місцевих жителів. До неї входили, зокрема, колишні працівники агентств із нерухомості. Шахраї підшукували квартири, власники яких померли або виїхали на тривалий час. Потім з використанням підроблених правовстановлюючих документів вони переоформляли їх на одного з членів банди. Після цього ці квартири продавали іншим людям. Таким способом шахраям вдалося відібрати чотири квартири.
Хитрий спосіб продажу від рієлторів
Оскільки ринок нерухомості зараз нестабільний, а ціни постійно скачуть, рієлтори придумали новий спосіб, щоб якомога швидше продати житло. Для цього вони влаштовують аукціони.
Схема працює так: рієлтор призначає низьку ціну за квартиру, в такий спосіб привертає увагу потенційних покупців. А вже потім запрошує їх по черзі упродовж 1 – 2 днів на перегляд. Покупець повинен зробити свою пропозицію ціни, зрозуміло, вище за заявлену.
Зараз це найкращий спосіб продати квартиру. Адже приходять ті, хто готовий купувати, і починають конкурувати між собою. Але тут треба бути уважним,
– наголошує рієлтор Віктор Тимошенко.
Він додав, що часто в цій схемі продавець вимагає додаткову заставу 1 – 2 тисячі доларів. Намагаючись виграти аукціон та "переплюнути" конкурентів, покупець втрачає пильність, поспішає і не перевіряє документи. Був навіть випадок, коли заставу заплатили кілька осіб, а продавець та рієлтор потім зникли.
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Старі схеми для залучення клієнтів
Старіша схема, яка зараз активно практикується, – залучення клієнтів квартирами, яких не існує.
Киянка Юлія, яка зараз шукає житло, розповідає, що часто натикається на дешеві та хороші об'єкти.
Так, у центрі Києва 2-кімнатна квартира у сталінці продавалася за 70 тисяч доларів. Ще дві 2-кімнатні з хорошим свіжим ремонтом, чудовими меблями в Києві в районі Теремків пропонували нібито за 47 та 49 тисяч доларів,
– ділиться спостереженнями жінка.
Проте в агентстві постійно відповідали, що господар квартири не виходить на зв'язок, або що квартиранти не забрали речі, тож треба почекати.
Але ні через тиждень, ні через два оглянути житло було неможливо,
– каже Юлія.
Натомість після її дзвінків до агентства її буквально атакували посередники, які готові були запропонувати їй інші варіанти – дорожчі чи гірші. Вона констатує, що такі способи залучити потенційних покупців – це не більше, ніж обман.
Ще один подібний метод – "помилка" з ціною квартири. Наприклад, в оголошенні йдеться, що однокімнатна квартира в районі Лук'янівки в Києві з ремонтом коштує 43 тисячі доларів. Це досить дешево. А на місці з'ясовується, що в оголошенні "помилка" – насправді житло коштує 48 тисяч доларів. Це вже середня ціна ринку.
Тому перш ніж бігти купувати житло, що подешевшало, варто дуже ретельно дізнатися всі питання купівлі. І подумати, чи варто зв'язуватися з тими, хто намагається обвести вас навколо пальця вже на першому етапі.
Продають повітря замість реальних квадратних метрів
Наприкінці вересня Чорноморська окружна прокуратура засудила засновницю та двох співробітників підприємства з продажу нерухомості за фактом шахрайства з коштами вкладників на понад 23 мільйонів гривень.
У 2013 році жінка заснувала будівельну компанію та розробила схему із заволодіння коштами інвесторів під приводом продажу їм майнових прав на квартири у новобудовах.
Залучивши до схеми свого чоловіка та брата, жінка орендувала на рік земельну ділянку та розпочала рекламну компанію щодо будівництва триповерхового житлового будинку з мансардним поверхом. "Продавці" обіцяли низькі ціни, підготували відповідні документи та навіть звели на ділянці 2 поверхи, щоб імітувати хід робіт. Загалом від шахрайських дій постраждало 94 особи.
Зараз люди купують нерухомість, тому що вона подешевшала, а гроші зберігати в банках ненадійно. Але треба бути дуже обережними,
– підсумовують рієлтори.
Тож перш ніж нести гроші продавцям, рієлторам чи забудовникам, переконайтеся, що ви отримаєте за них бажане – житло, яке не принесе у майбутньому проблем та непорозумінь.