Фантомне житло та аукціони: шахрайські схеми на ринку нерухомості України

Початок повномасштабного вторгнення Росії паралізував ринок житла та активізував шахрайські схеми. Заробити на українцях пробують й рієлтори, які штучно завищують ціни.

Розповідаємо про поширені схеми продажу житла в Україні під час воєнного стану, які допоможуть покупцям зберегти свої час та кошти.

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Продаж квартир, отриманих за заповітом

Столичний рієлтор Григорій розповідає, що на ринку зявилися підозрілі "волонтери". Один із таких допомагає людям похилого віку – переважно одиноким та хворим – які з початком широкомасштабної війни опинилися в складному становищі. Втираючися до них у довіру, він просить скласти на себе заповіт на нерухомість. Потім ці квартири виставляються на продаж.

Пропонує купити дешевше за заповітом. А що зі старими робити? Каже, що, мовляв, господар все одно скоро помре, або віддайте його в будинок для літніх людей,

– розповідає рієлтор.