Рассказываем о распространенных схемах продаж жилья в Украине во время военного положения, которые помогут покупателям сохранить свое время и средства.

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Продажа квартир, полученных по завещанию

Столичный риелтор Григорий рассказывает, что на рынке появились подозрительные "волонтеры". Один из таких помогает пожилым людям – преимущественно одиноким и больным – которые с началом широкомасштабной войны оказались в сложном положении. Втираясь к ним в доверие, он просит составить на себя завещание на недвижимость. Потом эти квартиры выставляются на продажу.

Предлагает купить дешевле по завещанию. А что со стариками делать? Говорит, что, мол, хозяин все равно скоро умрет, или отдайте его в дом престарелых,

– рассказывает риелтор.