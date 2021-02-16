Які штори у тренді: дизайнерка інтер'єру назвала наймодніші варіанти

16 лютого 2021 , 14:09
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Анни Петайкіної

Штори – елемент декору, від якого залежить не тільки затишок, але і загальне враження від інтер'єру.

Які штори актуальні у квартирах і будинках в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Читайте ​Поширені помилки в декорі інтер'єру: як їх уникнути

На які види штор звернути увагу в 2021, розповім у пості. Але головне пам'ятати, що ми орієнтуємося не лише на колір, але і на щільність, і на фактуру тканини,
– зазначила Петайкіна.

Які штори у тренді в 2021 році

  • Однотонні фіранки. За словами дизайнерки інтер'єру, це найбільш універсальний і довговічний варіант.

Вони можуть бути:

  • білими;
  • контрастними;
  • в тон стін.

Однотонні фіранки – варіант, який завжди в моді / Фото budasistents

  • Тюль – легкий і лаконічний варіант. Залежно від матеріалу може виглядати натурально і природно.

Тюль додасть інтер'єру ніжності й затишку​ / Фото design-homes

Цікаво Бюджетний декор, який змінить вашу квартиру: найдоступніші ідеї

  • Без тюлю. За словами Анни Петайкіної, такий варіант теж є трендом і стильно виглядає в інтер'єрі.

Штори надають комфорту приміщенню / Фото topdom

  • Двосторонні штори.

Це трендовий варіант, але важливий вибір стильних принтів і трендових фактур, інакше це може виглядати "дешево",
– додала Петайкіна.

  • Римські штори теж залишаються актуальними. Модне поєднання – портьєри + римські штори.
  • Японські штори – рішення, яке виглядає лаконічно і затишно одночасно. Дуже добре підходять для панорамних вікон.