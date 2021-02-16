Які штори у тренді: дизайнерка інтер'єру назвала наймодніші варіанти

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Штори – елемент декору, від якого залежить не тільки затишок, але і загальне враження від інтер'єру.
Які штори актуальні у квартирах і будинках в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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На які види штор звернути увагу в 2021, розповім у пості. Але головне пам'ятати, що ми орієнтуємося не лише на колір, але і на щільність, і на фактуру тканини,
– зазначила Петайкіна.
Вони можуть бути:
Однотонні фіранки – варіант, який завжди в моді / Фото budasistents
Тюль додасть інтер'єру ніжності й затишку / Фото design-homes
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Штори надають комфорту приміщенню / Фото topdom
Це трендовий варіант, але важливий вибір стильних принтів і трендових фактур, інакше це може виглядати "дешево",
– додала Петайкіна.