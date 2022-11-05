Пропозицій стало більше: в яких регіонах України пропонують бюджетні однокімнатні квартири

Впродовж вересня та жовтня в Україні суттєво зросла кількість оголошень про продаж житла. У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року їхня кількість зросла на 37%.

Особливий попит зафіксовано на однокімнатні квартири Києва, зазначає 24 канал. Відповідно на них зростає і ціна.

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Рекордсмени та аутсайдери: де пропонують найдешевші "квадрати"

Як свідчать дані порталу DOM.RIA, найдорожче житло пропонують у Києві, де вартість квадратного метра становить 45 261 гривню. За столицею йдуть західні регіони. Так, квадратний метр в Закарпатській області на кінець жовтня коштував 37 331 гривні. Це аж на 76% більше, ніж 2021 року.

В аутсайдерах попиту на житло Сумська область, де пропонують найдешевші однокімнатні квартири. Один квадратний метр в середньому обійдеться у 16 318 гривень. Медіанна вартість "квадрату" по Сумах – 19 625 - 18 875 гривень за квадратний метр. Найнижчі ціни на житло зафіксовані у Ковпаківському районі міста (15 600 гривень).

Оренда квартир

В Україні за вересень-жовтень 2022 року з'явилися 426,7 тисячі нових пропозицій з оренди, що на 31% перевищує показники липня та серпня. Найбільш активні власники квартир з:

Кіровоградської,

Дніпропетровської,

Полтавської областей.

Станом на жовтень середня ціна оренди 1-кімнатної квартири у Києві становила 23 740 гривень, це на 18,69% більше порівняно з минулим роком. Водночас по Київській області середня ціна оренди знизилася. Нині вона становить 14 350 гривень за "однушку".

У Львівській області вартість оренди однокімнатної квартири становить 20 162 гривень. Рекордне зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області. Нині середня ціна за однокімнатку – 19 368 гривень.