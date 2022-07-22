Українці полюють за квартирами із дисконтами до 50%: експерти про ринок житла в умовах війни

Українці потроху починають придивлятися до житла. Враховуючи мінімальне пожвавлення, експерти розповідають, що зараз відбувається на ринку нерухомості та чи варто під час війни зважуватися на таку важливу покупку.

Ситуація на ринку нерухомості

Як розповіла директорка одного зі столичних рієлторських об’єднань Юлія Смирнова, зараз ринок ледве-ледве живий. Кількість продавців і покупців знизилась на 85 – 90%. Раніше у Києві вдавалося укладати одну угоду на тиждень. Зараз на таке розраховувати не доводиться.

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Фахівчиня додає, що зараз в низці регіонів, зокрема Києві, українці готові купувати квартири з дисконтом в 50%. Так, за її словами, на Сумщині квартира, яка раніше продавалася за 20 – 25 тисяч доларів, сьогодні коштує 10 тисяч доларів. При цьому на заході країни ситуація, фактично, не змінилася від довоєнної.

Загалом у Києві, та й у середньому в Україні ми бачимо зниження цін на 30%. Ціни сильніше знизилися на півдні та сході, і менше – на заході. Ми можемо бачити, що це зниження більше для вторинного ринку житла, ніж для первинного,

– констатує Смирнова.

Насамперед це пов’язано із військовими ризиками. Люди не готові купувати квартиру там, де можуть бути обстріли, або безпосередньо бойові дії, зауважує дослідник Київської школи економіки Павло Мартишев. Крім того, є проблеми в економіці – зараз у населення суттєво скоротилися доходи.

Водночас влада намагається спростити на час воєнного стану купівлю житла. Якщо раніше для укладання угоди довелося перебувати безпосередньо в місті, де розташована квартира, зараз це можна зробити й за місцем реєстрації однієї зі сторін, тобто, покупця або продавця.

"Під час перших двох місяців війни держава закрила доступ до усіх реєстрів, що стосуються нерухомості. Тому здійснити такий правочин, як покупка квартири, було неможливо, так само як і знятися з реєстрації тим, хто мешкав у квартирі чи будинку. Тепер же, якщо порівнювати процедуру покупки квартири з довоєнною – між ними немає жодної різниці, оскільки всі реєстри вже відкриті",

– розповідає адвокат Андрій Калита.

Чи варто купувати квартиру зараз

Купувати квартиру зараз чи ні – рієлтори радити не поспішають. Однак зазначають, що продати житло сьогодні однозначно легше. До того ж навіть після війни буде потрібен певний час, щоб ціни відновилися до стану довоєнних. На це, на їхню думку, знадобиться чимало часу.

Загалом на ціноутворення прямо впливатиме ситуація у країні.

Коли мені ставлять запитання, коли варто купувати квартиру, я завжди кажу – купувати варто тоді, коли потрібно саме вам. Так, звісно, ціни просіли. Але де гарантія того, що ви купите сьогодні з дисконтом 50%, а завтра не прилетить ракета,

– звертає увагу Юлія Смирнова.

Економісти прогнозувати ситуацію на ринку теж не беруться. Єдине, що таки сказати можуть – в найближчий рік ціни на нерухомість будуть і надалі поступово знижуватися.

До того експерти зазначають, що купувати квартиру для здачі в оренду – не варто.

"Зараз дуже просіла оренда. Крім цього, Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%, а це означає, що депозити та державні облігації в гривні подорожчають. І якщо наразі у вас є якась сума гривень, її можна або перевести в долари, або покласти на депозит, або купити ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). І це буде більш рентабельно, ніж купувати квартиру і здавати її", – переконаний Павло Мартишев.