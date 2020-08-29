При виборі фарби для ремонту у квартирі і будинку завжди виникає маса питань: що врахувати, на що звернути увагу, яким має бути продукт.

Один з найважливіших критеріїв при підборі інтер'єрної фарби для житлового приміщення – безпечність. Що потрібно уточнити перед покупкою, розповідає 24 канал.

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Безпека фарби: на що звернути увагу

Етикетки та екомаркування. Перед покупкою, завжди вивчайте етикетки на продуктах.

Що можна знайти на етикетці

Склад. У ньому не має бути свинцю, ртуті, миш'яку, кадмію, бензолу, піробензол або метилового спирту;

У ньому не має бути свинцю, ртуті, миш'яку, кадмію, бензолу, піробензол або метилового спирту; Рівень VOC (летких органічних сполук) повинен відповідати Технічному регламенту 1394 або Європейської директиві 2004/42/ЄС. Для вододисперсійних фарб, наприклад, він не має перевищувати 30 г/л;

(летких органічних сполук) повинен відповідати Технічному регламенту 1394 або Європейської директиві 2004/42/ЄС. Для вододисперсійних фарб, наприклад, він не має перевищувати 30 г/л; Опис фарби – для яких поверхонь вона призначена – для внутрішнього або зовнішнього застосування, а також витрати, стійкість до миття, особливі властивості і ступінь блиску;

– для яких поверхонь вона призначена – для внутрішнього або зовнішнього застосування, а також витрати, стійкість до миття, особливі властивості і ступінь блиску; Правила використання – інструкція щодо нанесення і часу висихання;

– інструкція щодо нанесення і часу висихання; Сертифікати , які підтверджують безпечність і екологічність фарби;

, які підтверджують безпечність і екологічність фарби; Виробники якісних фарб також вказують країну походження сировинних компонентів і наявність власного виробництва.

Опис на етикетці банки з фарбою / Фото Kolorit

Екомаркування

Це гарантія того, що продукт екологічний, безпечний і може використовуватися у житлових приміщеннях. Існує кілька видів екомаркувань – кожна з них видається у своєму регіоні. Наприклад, в Україні – це "Жива планета", в країнах Балтії – Eco Label, в скандинавських країнах – "Скандинавський лебідь".

Однак всі вони мають подібні вимоги щодо безпечності продукції. Тому наявність хоча б одного з таких екомаркувань підтверджує безпечність і екологічність товару.

В Україні екомаркування першими отримали фарби Kolorit.

Так виглядає екомаркування на банках з фарбою / Фото Kolorit

Рівень ЛОС (летючі органічні сполуки). Безпечна норма ЛОС в Європі для інтер'єрних фарб складає до 30 гр/л. Це говорить про те, що всі фарби з рівнем до 30 – не становлять небезпеки і можуть використовуватися без побоювань.

Безпечне тонування. Говорячи про продукт, ми дивимося опис на банках, але потрібно враховувати, що всі фарби спочатку йдуть у базовому білому кольорі і потребують тонування. Досить часто тонувальні пасти містять високий рівень ЛОС – цей момент потрібно також уточнювати.

Тонування Avatint Tikkurila, які використовує Kolorit, абсолютно не містять ЛОС і є на 100% безпечними.

Сировина. Складові фарби також мають суттєве значення. Багато виробників не називають своїх постачальників, від яких залежить як якість, так і безпечність фарби. Це ключовий момент, який потрібно з'ясувати до придбання продукту.

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Гіпоалергенність. Один з найважливіших нюансів з урахуванням зростання числа алергіків у країні. Обов'язково уточніть цей момент під час вибору фарби для житлової кімнати.

Всім зазначеним вимогам і характеристикам відповідають фарби Kolorit.

Компанія Kolorit Бренд лакофарбових матеріалів з 18-річною історією і відомим ім'ям. Багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".

Kolorit – це якісна продукція, склад пігментів якої відповідає світовим нормам екологічності та безпеки. Ці фарби підходять як для квартир і будинків, так і для шкіл, дитячих кімнат, садків та лікарень.

Безпечність від Kolorit

Всі фарби Kolorit безпечні і гіпоалергенні. Вони не містять легколетких органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкілфенолетоксілату і аміаку.

Продукція Kolorit відповідає світовим нормам екологічності та безпеки / Фото Kolorit

Безпечність матеріалів Kolorit підтверджують:

висновок "Асоціації алергологів України" та Інституту екогігієни і токсикології щодо гіпоалергенності продукції;

екомаркування "Жива планета";

відповідність європейській системі VOC.

Бренд Kolorit також піклується про навколишнє середовище, тому налагоджує безвідходне виробництво і використовує виключно екологічні матеріали.

Інші переваги Kolorit

Якість. Фарби Kolorit виконані з сировини від світових виробників. Вони зручні в роботі і нанесенні, ультрастійкі до стирання і миття, мають кілька ступенів блиску і ідеально лягають на поверхні.

Кольорова гамма. Фарби Kolorit можуть тонувати у понад 50000 кольрів по найвідоміших каталогах як Tikkurila Symphony, Monicolor Nova, RAL та інші.

Професійне тонування. Компанія створює тисячі кольорів за допомогою найекологічнішого і найекономнішого способу, використовуючи тонувальну систему Avatint Tikkurila. Це дозволяє відтінкам передаватися максимально точно, а також гарантує стійкість кольору і довговічність.

Фарби Kolorit відрізняються високою якістю і безпекою​ / Фото Kolorit

Преміальна сировина. Kolorit використовує фінські технології, спеціально очищену підготовлену воду і сировину від виробників світового масштабу: дисперсії BASF, загусники і біоциди DOW і діоксид титану Venator, тому фарби бренду – товар європейського рівня і високої якості.

Власне виробництво. У компанії Kolorit налагоджено власне виробництво фарби на сучасному європейському обладнанні. Вся продукція проходить 16 етапів перевірки і тестування по більш ніж 90 показниками перед тим, як потрапити в продаж. Виробництво відповідає міжнародному стандарту ISO 9001.

Зручність. У Kolorit є матеріали для кожного етапу ремонтних робіт. Вони ідеально взаємодіють один з одним, що робить процес легким і зручним.

Для ремонту у квартирі і будинку, рекомендується ознайомитися з інтер'єрними фарбами лінійки Home, яка складається з 6 продуктів: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History і Kolorit Argentic.

Лінійка Home– це все найкраще, що може бути в фарбах, зібрано в 1 місці, продумано для кожного з приміщень, додані різні ступені блиску для втілення будь-яких дизайнерських ідей.

Важливо. Kolorit підтримує своїх клієнтів на кожному етапі використання продукції: від допомоги у підборі матеріалів до безкоштовної доставки, створюючи всі умови для того, щоб зробити ремонт зрозумілим і простим.