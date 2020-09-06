Фарба для ремонту і алергія: як уникнути неприємностей
Алергічні захворювання стали дуже поширеними серед населення останніми роками. Сплеск захворюванності пов'язують з посиленням алергенного навантаження на людину через забруднення навколишнього середовища, а саме – атмосферного повітря, питної води, продуктів харчування – хімічними речовинами, які виступають алергенами.
В Україні безліч людей страждають хоча б від одного виду алергії. Але важливо розуміти, що алергічні реакції можуть накопичуватися – кожна нова може посилювати попередні.
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АлергіяХронічне захворювання, викликане небажаною і несподіваною реакцією імунної системи на вплив різних речовин, таких як продукти харчування, ліки, пилок рослин, хімічні компоненти, отрута комах та ін. Алергічна реакція може викликати різні симптоми: нежить, чхання, сльози, напад астми, біль у животі та навіть анафілактичні реакції.
Яку гіпоалергенну фарбу вибрати
Щоб убезпечити себе від нових проявів і ускладнень, починаючи ремонт, необхідно вибирати гипоалергенну фарбу. Це дозволить проживати у квартирі або будинку, не боячись будь-яких наслідків для здоров'я.
Гіпоалергенність є також одним з найважливіших критеріїв при підборі фарб у приміщення, де будуть жити діти і немовлята.
Фарби Kolorit – краще рішення для житлових приміщень / Фото superdom
Для ремонта в квартире и доме, рекомендуется ознакомиться с интерьерными красками линейки Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History и Kolorit Argentic.
Всім вищевказаним вимогам відповідають фарби Kolorit і лінійка Home. Це найбезпечніша продукція на українському ринку.
Лінійка Home – гіпоалергенна, фарби в ній мають висновок "Асоціації алергологів України" та Інституту екогігієни і токсикології про гипоаллергенности продукції.
Для ремонту в квартирі і будинку, рекомендується ознайомитися з інтер'єрними фарбами лінійки Home, яка складається з 6 продуктів: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History і Kolorit Argentic.
Kolorit Legenda
Глибокоматова, витончена, ідеально гладка. Флагман лінійки і найбільш затребувана фарба. Відмінно підкреслює рельєфні шпалери. Ідеально підходить для віталень і спалень – підкреслить будь-який інтер'єр.
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Kolorit Dynasty
Шовковисто-матова фінішна фарба. Додасть текстурі поверхні стильний вигляд, зробить її ніжною і приємною на дотик. Захистить стіни від цвілі і грибка, а підвищена стійкість до миття дозволить обробляти їх миючими засобами. Ідеально підходить для спалень, віталень, кухонь і приміщень, де існує ризик появи цвілі і грибка.
Kolorit Argentic
Спеціальна фарба для приміщень з підвищеними вимогами до безпеки. Завдяки наносріблу ускладі і системі Argentum Protect вбиває понад 99% патогенних мікроорганізмів на стінах. Kolorit Argentic – безпечна і завдяки своїм властивостям захистить дитячі кімнати, школи, лікарні від поширення патогенних мікроорганізмів. А матова ступінь блиску створить стильний інтер'єр.
Kolorit Family
Ультрабіла фінішна фарба для стелі – приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Ідеально біла. Ідеально матова. Ідеальна для стелі. Фарба має підвищену покриваність, тому для ідеального покриття досить двох шарів.
Kolorit Idol
Поєднує всі необхідні властивості для стильного інтер'єру у вологих кімнатах: матова ступінь блиску, особлива стійкість до миття і протицвільовий компонент – він запобігає появі цвілі і грибка. Завдяки цим характеристикам, гіпоалергенності і екологічності Kolorit Idol підходить для фарбування стін в кухнях, ванних і приміщеннях, де потрібна підвищена стійкість до миття і зносу.
Kolorit History
Найпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протицвільовий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Протицвільовий компонент захистить стіни від грибка і цвілі, а стійкість до миття дозволить щодня мити і дезінфікувати поверхню, не пошкоджуючи її.
Безпека і здоров'я завжди повинні бути на першому місці, тому, вибираючи фарбу для ремонту в квартирі або будинку, зупиніться на гіпоалергенних варіантах лінійки Home від Kolorit!