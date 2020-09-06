Алергічні захворювання стали дуже поширеними серед населення останніми роками. Сплеск захворюванності пов'язують з посиленням алергенного навантаження на людину через забруднення навколишнього середовища, а саме – атмосферного повітря, питної води, продуктів харчування – хімічними речовинами, які виступають алергенами.

В Україні безліч людей страждають хоча б від одного виду алергії. Але важливо розуміти, що алергічні реакції можуть накопичуватися – кожна нова може посилювати попередні.

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Алергія Хронічне захворювання, викликане небажаною і несподіваною реакцією імунної системи на вплив різних речовин, таких як продукти харчування, ліки, пилок рослин, хімічні компоненти, отрута комах та ін. Алергічна реакція може викликати різні симптоми: нежить, чхання, сльози, напад астми, біль у животі та навіть анафілактичні реакції.

Яку гіпоалергенну фарбу вибрати

Щоб убезпечити себе від нових проявів і ускладнень, починаючи ремонт, необхідно вибирати гипоалергенну фарбу. Це дозволить проживати у квартирі або будинку, не боячись будь-яких наслідків для здоров'я.

Гіпоалергенність є також одним з найважливіших критеріїв при підборі фарб у приміщення, де будуть жити діти і немовлята.

Фарби Kolorit – краще рішення для житлових приміщень​ / Фото superdom

Для ремонта в квартире и доме, рекомендуется ознакомиться с интерьерными красками линейки Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History и Kolorit Argentic.

Всім вищевказаним вимогам відповідають фарби Kolorit і лінійка Home. Це найбезпечніша продукція на українському ринку.

Компанія Kolorit – бренд лакофарбових матеріалів з 18-річною історією і відомим ім'ям. Багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".

Лінійка Home – гіпоалергенна, фарби в ній мають висновок "Асоціації алергологів України" та Інституту екогігієни і токсикології про гипоаллергенности продукції.

Для ремонту в квартирі і будинку, рекомендується ознайомитися з інтер'єрними фарбами лінійки Home, яка складається з 6 продуктів: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History і Kolorit Argentic.

Kolorit Legenda

Глибокоматова, витончена, ідеально гладка. Флагман лінійки і найбільш затребувана фарба. Відмінно підкреслює рельєфні шпалери. Ідеально підходить для віталень і спалень – підкреслить будь-який інтер'єр.

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Kolorit Dynasty

Шовковисто-матова фінішна фарба. Додасть текстурі поверхні стильний вигляд, зробить її ніжною і приємною на дотик. Захистить стіни від цвілі і грибка, а підвищена стійкість до миття дозволить обробляти їх миючими засобами. Ідеально підходить для спалень, віталень, кухонь і приміщень, де існує ризик появи цвілі і грибка.

Kolorit – це якісна продукція, склад якої відповідає світовим нормам екологічності та безпеки. Ці фарби підходять як для квартир і будинків, так і для шкіл, дитячих кімнат, садів і лікарень.

Kolorit Argentic

Спеціальна фарба для приміщень з підвищеними вимогами до безпеки. Завдяки наносріблу ускладі і системі Argentum Protect вбиває понад 99% патогенних мікроорганізмів на стінах. Kolorit Argentic – безпечна і завдяки своїм властивостям захистить дитячі кімнати, школи, лікарні від поширення патогенних мікроорганізмів. А матова ступінь блиску створить стильний інтер'єр.

Kolorit Family

Ультрабіла фінішна фарба для стелі – приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Ідеально біла. Ідеально матова. Ідеальна для стелі. Фарба має підвищену покриваність, тому для ідеального покриття досить двох шарів.

Всі фарби Kolorit безпечні і гіпоалергенні. Вони не містять легколетких органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкілфенолетоксілата і аміаку.

Kolorit Idol

Поєднує всі необхідні властивості для стильного інтер'єру у вологих кімнатах: матова ступінь блиску, особлива стійкість до миття і протицвільовий компонент – він запобігає появі цвілі і грибка. Завдяки цим характеристикам, гіпоалергенності і екологічності Kolorit Idol підходить для фарбування стін в кухнях, ванних і приміщеннях, де потрібна підвищена стійкість до миття і зносу.

Kolorit History

Найпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протицвільовий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Протицвільовий компонент захистить стіни від грибка і цвілі, а стійкість до миття дозволить щодня мити і дезінфікувати поверхню, не пошкоджуючи її.

Безпека і здоров'я завжди повинні бути на першому місці, тому, вибираючи фарбу для ремонту в квартирі або будинку, зупиніться на гіпоалергенних варіантах лінійки Home від Kolorit!​