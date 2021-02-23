Выбирая стиль интерьера для квартиры или дома, важно учесть не только вкусы и предпочтения членов семьи, но и бюджет.

Какие стили являются бюджетными, а какие – очень дорогими, дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Какой стиль интерьера является самым дешевым? А какой самым дорогим? Пройдемся по основным трендовым стилям,

– отметила Руснак.

Скандинавский стиль

По словам дизайнера интерьера, это один из самых бюджетных вариантов на сегодняшний день. Ему присущи однородные стены и неприхотливая мебель. Чаще всего, это предметы мебели белого цвета + дерево. Таких вариантов на рынке очень много, поэтому обустроить интерьер можно довольно бюджетно.

Скандинавский стиль много лет остается в тренде / Фото design-homes

Лофт

Наталья Руснак объяснила, что лофт также является недорогим стилем. Это связано с тем, что рынок переполнен соответствующей мебелью. В то же время она объяснила, что стоит выбирать качественные предметы.

Можно выбрать обои под кирпич, потертые стены, мебель из ДСП под дерево, и бетон... Все будет таким... Очень псевдо... А чтобы сделать настоящий индустриальный стиль, нужен больший бюджет и большое желание, ведь здесь нет готовых решений и нужно проявить фантазию и приложить усилия,

– подчеркнула дизайнер интерьера.

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Современная классика

Этот стиль интерьера нельзя назвать дешевым, ведь чаще всего используется лепнина и традиционные формы в мебели. По словам Руснак, такое убранство дороже, чем обычное, на 30-40%.

Минимализм

Казалось бы, минимум деталей... Все просто. Почему дешево? Все просто – минимум деталей, но максимум качества. В минимализме все фактуры, линии, плоскости – все очень хорошо просматривается и именно за счет идеальности во всем минимализм себя проявляет,

– подчеркнула дизайнер интерьера.

Она порекомендовала не спешить выбирать этот стиль, если бюджет ограничен.

Стиль минимализм – удовольствие не из дешевых / Фото trizio