Який стиль інтер'єру вибрати, якщо бюджет обмежений: порада дизайнерки

Вибираючи стиль інтер'єру для квартири або будинку, важливо враховувати не тільки смаки і переваги членів сім'ї, але й бюджет.

Які стилі є бюджетними, а які – дуже дорогими, дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.

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Який стиль інтер’єру є найдешевший? А який найдорожчий? Пройдемося по основних трендових стилях,

– зазначила Руснак.

Скандинавський стиль

За словами дизайнерки інтер'єру, це один з найбюджетніших варіантів на сьогоднішній день. Йому притаманні однорідні стіни та невибагливі меблі. Найчастіше, це предмети меблів білого кольору + дерево. Таких варіантів на ринку дуже багато, тому облаштувати інтер'єр можна досить бюджетно.

Скандинавський стиль багато років знаходиться у тренді / Фото design-homes

Лофт

Наталя Руснак пояснила, що лофт також є недорогим стилем. Це пов'язано з тим, що ринок переповнений відповідними меблями. У той же час вона пояснила, що варто обирати якісні предмети.

Можна обрати шпалери під цеглу, потерті стіни, меблі з ДСП під дерево, і бетон… Все буде таке… Дуже псевдо… А щоб зробити справжній індустріальний стиль, потрібен більший бюджет і велике бажання, адже тут немає готових рішень і потрібно проявити фантазію і докласти рук,

– наголосила дизайнерка інтер'єру.

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Сучасна класика

Цей стиль інтер'єру не можна назвати дешевим, адже найчастіше використовується ліпнина і традиційні форми в меблях. За словами Руснак, таке оздоблення дорожче, ніж звичайне, на 30-40%.

Мінімалізм

Здавалося б, мінімум деталей... Все просто. Чому не дешево? Все просто – мінімум деталей, але максимум якості. У мінімалізмі всі фактури, лінії, площини – все дуже добре проглядається і саме за рахунок ідеальності у всьому мінімалізм себе проявляє,

– наголосила дизайнерка інтер'єру.

Вона порекомендувала не поспішати обирати цей стиль, якщо бюджет обмежений.

Стиль мінімалізм – задоволення не з дешевих / Фото trizio