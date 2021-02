Який ЖК вибрати у Києві, щоб усе було під боком: названо ідеальний варіант

Придбання житла у Києві – питання, яке може затягнутися на тривалий час. Це пов'язано з тим, що життя у мегаполісі відрізняється своїм темпом і потребами.

Вибираючи об'єкт нерухомості в столиці, важливо враховувати не тільки його ціну і технічні моменти, але і розташування. ЖК Nordica Residence, проєкт якого нещодавно було оновлено, – ідеальний варіант для тих, хто цінує час та комфорт. Чому – читайте у матеріалі нижче.

Читайте також Як вибрати квартиру у новобудові: важливі нюанси, які варто врахувати

Nordica Residence Комфортний, зручний та затишний житловий комплекс, який зводиться Корпорацією Нерухомості РІЕЛ на столичному Печерську – неподалік Ботанічного саду ім. Гришка та набережної Дніпра.

Темпоритм мегаполісу диктує свої вимоги: коли вільного часу обмаль, а треба встигнути провести перемовини з партнерами, пообідати з дитиною, яка прийшла зі школи, а наприкінці робочого тижня ще й відпочити з друзями... Здається, неможливо поєднати стільки завдань? Можливо! Якщо концепція ЖК, який ви вибираєте для себе, передбачає та враховує всі ваші потреби. А отже, все необхідне – у вас під боком,

– наголосили у РІЕЛ.

Що є поблизу популярного ЖК Nordica Residence

Ресторани, паби, клуби, зони відпочинку

Nordica Residence – ЖК, поблизу якого вже є (а згодом з'являться і нові) статусні ресторани та затишні кафе. Кожен з них має унікальну концепцію та приємну атмосферу, у якій можна насолодитися смачною кавою, скуштувати ексклюзивні страви чи зустрітися з партнерами, колегами або друзями та вирішити необхідні питання. Важливо, що майже у всіх закладах є також меню для найменших гостей.

У ЖК "Новопечерські Липки", який знаходиться на вулиці Драгомирова, можна насолодитися японською авторською кухнею мережі Fujiwara Yoshi від шефа Йошихіро Фудзівара.

від шефа Йошихіро Фудзівара. Неподалік, на вулиці Звіринецькій, є "Вершки суспільства", на бульварі Дружби Народів – ресторан індійської кухні New Bombey Palace , а на бульварі Лесі Українки – ресторанний комплекс паназійської та італійської кухні FENIX Asia.

на бульварі Дружби Народів – ресторан індійської кухні , а на бульварі Лесі Українки – ресторанний комплекс паназійської та італійської кухні Відчути атмосферу Куби та помилуватися неймовірними краєвидами можна на терасі ресторану Havana , який відомий своєю неповторною вечірньою ілюмінацією.

, який відомий своєю неповторною вечірньою ілюмінацією. А на початку Дніпровського узвозу (лише 13 хвилин на авто) знаходиться Guramma – місце, де збирається столичний бомонд, щоб насолодитися вишуканою кухнею.

Guramma – культовий заклад у Києві / Фото topclub

Цікаво Купівля квартири в Україні: як не стати жертвою шахраїв

Guramma Italiana та Guramma Modern Asia – ресторан преміумкласу, що поєднав у собі дві найпопулярніші кухні світу: японську й італійську. Guramma – це не лише гастрономічне задоволення, а й унікальна атмосфера, вишуканий інтер’єр і висококласна акустична система. А також звідси можна милуватися одним із найкращих панорамних видів на пагорби Печерська та верховинами церков,

– додали у РІЕЛ.

Відомий у столиці бар Samna – також зовсім поруч. Тут ви зможете скуштувати смачні страви, насолодитися авторськими коктейлями у барі та потанцювати під сети діджея.

– також зовсім поруч. Тут ви зможете скуштувати смачні страви, насолодитися авторськими коктейлями у барі та потанцювати під сети діджея. Kyiv Food Market – територія гастрономічних розваг та улюблене місце київської молоді, яке із радістю вітатиме жителів ЖК Nordica Residence лише в 15 хвилинах від дому.

Kyiv Food Market – одне з улюблених місць киян / Фото lasoon

Ще одне приємне та цікаве місце – ресторан Gatsby Restaurant & Terrace, що знаходиться біля метро "Дружби народів". До речі, тут можна веселитися у караоке всю ніч.

Gatsby Restaurant & Terrace знаходиться неподалік від Nordica Residence / Фото kyivmaps

Посмакувати пиво можна у міжнародній мережі ірландських пабів Patryk Pab , який знаходиться лише в 10 хвилинах їзди на автомобілі.

, який знаходиться лише в 10 хвилинах їзди на автомобілі. До уваги жителів Nordica Residence – безліч нічних клубів, які розташовані зовсім поруч. Наприклад, Almondo Night Party Bar, що на бульварі Лесі Українки.

На відстані 15 хвилин їзди від ЖК Nordica Residence – центр усіх подій, головна вулиця столиці Хрещатик, вулиці Басейна та Велика Васильківська. Тут – безліч закладів на будь-який смак: The Bar, The Burger, Milk Bar, "Редкая Птица", Еastman, "Італійська Редакція", "Риба Пила", Eshak, One Love espresso bar, Bassano та ще кілька десятків закладів, відомих на всю країну. Усе – від кав'ярень до нічних клубів – доступне вам у межах 15-20 хвилин,

– уточнили у РІЕЛ.

Крім того, не можна оминути і тему шопінгу, адже він дійсно зручний. Поруч із ЖК: Пасаж, ТК Arena City, ТЦ Mandarin Plaza і ЦУМ.

Усі ці переваги роблять Nordica Residence не лише привабливим місцем для проживання, а житловим комплексом мрії. Адже ідеальне житло має робити життя мешканців щасливим, комфортним, зручним та максимально затишним. ЖК Nordica Residence – досконале поєднання усіх переваг в одному місці.