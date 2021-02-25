Який ЖК вибрати у Києві, щоб усе було під боком: названо ідеальний варіант

Джерело:Nordica Residence
Придбання житла у Києві – питання, яке може затягнутися на тривалий час. Це пов'язано з тим, що життя у мегаполісі відрізняється своїм темпом і потребами.
Вибираючи об'єкт нерухомості в столиці, важливо враховувати не тільки його ціну і технічні моменти, але і розташування. ЖК Nordica Residence, проєкт якого нещодавно було оновлено, – ідеальний варіант для тих, хто цінує час та комфорт. Чому – читайте у матеріалі нижче.
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Темпоритм мегаполісу диктує свої вимоги: коли вільного часу обмаль, а треба встигнути провести перемовини з партнерами, пообідати з дитиною, яка прийшла зі школи, а наприкінці робочого тижня ще й відпочити з друзями... Здається, неможливо поєднати стільки завдань? Можливо! Якщо концепція ЖК, який ви вибираєте для себе, передбачає та враховує всі ваші потреби. А отже, все необхідне – у вас під боком,
– наголосили у РІЕЛ.
Nordica Residence – ЖК, поблизу якого вже є (а згодом з'являться і нові) статусні ресторани та затишні кафе. Кожен з них має унікальну концепцію та приємну атмосферу, у якій можна насолодитися смачною кавою, скуштувати ексклюзивні страви чи зустрітися з партнерами, колегами або друзями та вирішити необхідні питання. Важливо, що майже у всіх закладах є також меню для найменших гостей.
Guramma – культовий заклад у Києві / Фото topclub
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Guramma Italiana та Guramma Modern Asia – ресторан преміумкласу, що поєднав у собі дві найпопулярніші кухні світу: японську й італійську. Guramma – це не лише гастрономічне задоволення, а й унікальна атмосфера, вишуканий інтер’єр і висококласна акустична система. А також звідси можна милуватися одним із найкращих панорамних видів на пагорби Печерська та верховинами церков,
– додали у РІЕЛ.
Kyiv Food Market – одне з улюблених місць киян / Фото lasoon
Gatsby Restaurant & Terrace знаходиться неподалік від Nordica Residence / Фото kyivmaps
На відстані 15 хвилин їзди від ЖК Nordica Residence – центр усіх подій, головна вулиця столиці Хрещатик, вулиці Басейна та Велика Васильківська. Тут – безліч закладів на будь-який смак: The Bar, The Burger, Milk Bar, "Редкая Птица", Еastman, "Італійська Редакція", "Риба Пила", Eshak, One Love espresso bar, Bassano та ще кілька десятків закладів, відомих на всю країну. Усе – від кав'ярень до нічних клубів – доступне вам у межах 15-20 хвилин,
– уточнили у РІЕЛ.
Крім того, не можна оминути і тему шопінгу, адже він дійсно зручний. Поруч із ЖК: Пасаж, ТК Arena City, ТЦ Mandarin Plaza і ЦУМ.
Усі ці переваги роблять Nordica Residence не лише привабливим місцем для проживання, а житловим комплексом мрії. Адже ідеальне житло має робити життя мешканців щасливим, комфортним, зручним та максимально затишним. ЖК Nordica Residence – досконале поєднання усіх переваг в одному місці.