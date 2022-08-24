Найбільший ціновий стрибок очікується у великих містах, зокрема Одесі та Києві. Натомість в західних регіонах ціни стабілізуються.

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Українці вирівняють попит на оренду

На думку голови Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, оренда житла в Одесі та Києві може підвищитися на 10 – 15% вже найближчим часом. Він наголосив, що це відбудеться через масове повернення біженців з-за кордону. До того ж все більше українців знов демонструють зацікавленість Києвом.

Тим часом у західних регіонах України, на думку експерта, ситуація з цінами на орендоване житло стабілізується. Можливе навіть зниження цін. Хоча Піта вважає, що тут суттєвих змін у вартості очікувати не варто.

Що очікується на вторинному ринку

Натомість на спад, додає Піта, піде вартість купівлі-продажу нерухомості. На Заході України вартість квартир може зменшитися на 20% вже до кінця року. А у східних регіонах взагалі очікується цінопад – нерухомість здешевіє майже на 30%.

Основними покупцями житла стануть переселенці, що мають певні заощадження. Вони й будуть створювати основний попит на нерухомість. Звертати увагу будуть саме на вторинне житло, а ось нести гроші забудовникам, ще й на початкових стадіях будівництва, українці не поспішають.