Якою має бути дитяча кімната для двох: важливі нюанси

Оформлення дитячої для двох необхідно продумати заздалегідь – до початку ремонтних робіт. У кімнаті має бути правильне зонування.

Які моменти слід врахувати при облаштуванні кімнати для двох дітей, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Дитяча для двох – це не лише момент ергономіки, але і психології, щоб дітям було комфортно поруч один з одним. До речі, деякі психологи стверджують, що для близнюків двоярусні ліжка не підходять, оскільки один бачитиме батьків на рівні очей, а інший – ні, і це викличе ревнощі... Тут, я вважаю, що ви повинні орієнтуватися по своїх дітях, а, можливо, перед ремонтом порадитися з ними і навіть подивитися картинки,

– зазначила Петайкіна.

Зонування

Вертикальне зонування

Відмінний вихід для невеликих кімнат. Воно дозволяє приміщенню виглядати цілісно, а дитина може на кожному рівні створити власний "куточок".

Вертикальне зонування підійде для маленьких кімнат​ / Фото pinterest

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Горизонтальне зонування

Такий варіант створюється симетрично: однакові ліжка, тумби та ін. Допускається одна система зберігання, розділена на дві однакових секції. Не рекомендується робити різний дизайн на кожній стороні – це створить відчуття хаосу.

Горизонтальне зонування повинно бути симетричним​ / Фото pinterest

У дитячій кімнаті необхідно продумати зону для навчання. Анна Петайкіна уточнила, що найголовніше – розміщувати столи біля вікна, щоб на них потрапляло природне світло.

Навчальну зону слід продумати у вікна​ / Фото pinterest

Також дизайнерка інтер'єру показала відео розстановки меблів у дитячих кімнатах для двох: