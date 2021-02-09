Вибір ліжка у спальню або іншу кімнату залежить від безлічі нюансів.

Які моменти потрібно врахувати перед покупкою ліжка, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Хороший сон – необхідна умова здорового життя! І як же важливо створити для себе зручне спальне місце,

– зазначила Петайкіна.

Що потрібно врахувати

Розмір

У підборі розміру ліжка орієнтуйтеся на:

зріст того, хто буде на ній спати;

розміри приміщення.

Вибирайте максимально допустимий розмір з урахуванням вільного пересування.

Довжина ліжка повинна бути на 10 см більше, ніж зріст. Щоб визначити оптимальну ширину, закиньте руки за голову і розправте лікті.

Ви не повинні турбувати людину, яка лежить поруч, якщо ліжко односпальне, то лікті не повинні виходити за межі,

– пояснила Анна.

Ліжко потрібно підбирати з урахуванням параметрів людини​ / Фото ivd

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Анна уточнила, що між ліжком і найближчим об'єктом має бути не менше 70 см для проходу. Висота ліжка повинна була комфортною (щоб зручно було вставати).

Матеріал

За словами дизайнерки інтер'єру, найдовговічніші варіанти для каркаса – це дерев'яний масив і метал. Недовговічні, але бюджетні – МДФ ії ДВП. Найбільш ненадійний – ДСП.

Ліжко може бути з ящиками або без / Фото design-homes

Основа

Вважається, що гнучкі ламелі – кращий варіант. Вони кращі за ортопедичними властивостями і матрац буде добре вентилюватися. Чим їх більше – тим краще,

– додала Анна Петайкіна.

Система зберігання

Цей момент залежить тільки від особистих переваг. Якщо у квартирі мало місця – можна розглянути ліжко-трансформер.