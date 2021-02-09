Як вибрати ідеальне ліжко: 4 пункти, які потрібно врахувати
Вибір ліжка у спальню або іншу кімнату залежить від безлічі нюансів.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Які моменти потрібно врахувати перед покупкою ліжка, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Хороший сон – необхідна умова здорового життя! І як же важливо створити для себе зручне спальне місце,
– зазначила Петайкіна.
Що потрібно врахувати
Розмір
У підборі розміру ліжка орієнтуйтеся на:
- зріст того, хто буде на ній спати;
- розміри приміщення.
Вибирайте максимально допустимий розмір з урахуванням вільного пересування.
Довжина ліжка повинна бути на 10 см більше, ніж зріст. Щоб визначити оптимальну ширину, закиньте руки за голову і розправте лікті.
Ви не повинні турбувати людину, яка лежить поруч, якщо ліжко односпальне, то лікті не повинні виходити за межі,
– пояснила Анна.
Ліжко потрібно підбирати з урахуванням параметрів людини / Фото ivd
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Анна уточнила, що між ліжком і найближчим об'єктом має бути не менше 70 см для проходу. Висота ліжка повинна була комфортною (щоб зручно було вставати).
Матеріал
За словами дизайнерки інтер'єру, найдовговічніші варіанти для каркаса – це дерев'яний масив і метал. Недовговічні, але бюджетні – МДФ ії ДВП. Найбільш ненадійний – ДСП.
Ліжко може бути з ящиками або без / Фото design-homes
Основа
Вважається, що гнучкі ламелі – кращий варіант. Вони кращі за ортопедичними властивостями і матрац буде добре вентилюватися. Чим їх більше – тим краще,
– додала Анна Петайкіна.
Система зберігання
Цей момент залежить тільки від особистих переваг. Якщо у квартирі мало місця – можна розглянути ліжко-трансформер.
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