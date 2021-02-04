Яку кухню зробити в 2021: дизайнери інтер'єру розповіли, що модно
У дизайні інтер'єру постійно з'являється щось нове і цікаве. Кухні не стали винятком.
Джерело: інстаграм Dym Interior Design
Які рішення слід використовувати при замовленні кухні, розповіли дизайнери інтер'єру з Dym Interior Design.
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Модні тенденції при замовленні кухні у 2021 році
- Уникайте яскравих і зухвалих кольорів кухні – вони остаточно вийшли з моди. Актуальні м'які, спокійні відтінки, а також поєднання дерев'яних текстур і монохромних тонів.
- До мінімуму зводиться різноманітність фактур і кольорів.
- Зменшується кількість фурнітури і ящиків.
- У тренді – кухні до стелі. Тепер простір використовується по максимуму.
Кухні до стелі – у тренді / Фото pinterest
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- Витяжка, затиснута між кухонними шафами, все рідше зустрічається у проєктах дизайнерів інтер'єру. У пріоритеті – вбудована техніка.
- Накладні мийки також залишилися в минулому, вибирайте врізні моделі.
- Кухонний пристінний плінтус, який встановлюється в зоні зіткнення фартуха і стільниці, вважається зайвою деталлю.
Стільниця без плінтуса і врізні мийки – тренд 2021 / Фото pinterest
- Округлі форми кухонних шаф, радіусні дверцята і скошені кути також зустрічаються все рідше.
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