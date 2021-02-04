Какую кухню сделать в 2021: дизайнеры интерьера рассказали, что модно
В дизайне интерьера постоянно появляется что-то новое и интересное. Кухни не стали исключением.
Источник: инстаграм Dym Interior Design
Какие решения следует использовать при заказе кухни, рассказали дизайнеры интерьера из Dym Interior Design.
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Модные тенденции при заказе кухни в 2021 году
- Избегайте ярких и вызывающих цветов кухни – они окончательно вышли из моды. Актуальны мягкие, спокойные оттенки, а также сочетания деревянных текстур и монохромных тонов.
- К минимуму сводится разнообразие фактур и цветов.
- Уменьшается количество фурнитуры и ящиков.
- В тренде – кухни до потолка. Теперь пространство используется по максимуму.
Кухни до потолка – в тренде / Фото pinterest
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- Вытяжка, зажатая между кухонными шкафами, все реже встречается в проектах дизайнеров интерьера. В приоритете – встроенная техника.
- Накладные мойки также остались в прошлом, выбирайте врезные модели.
- Кухонный пристенный плинтус, который устанавливается в зоне соприкосновения фартука и столешницы, считается лишней деталью.
Столешница без плинтуса и врезные мойки – тренд 2021 / Фото pinterest
- Округлые формы кухонных шкафов, радиусные дверцы и скошенные углы также встречаются все реже.
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