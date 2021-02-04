Яку кухню зробити в 2021: дизайнери інтер'єру розповіли, що модно

4 лютого 2021 , 22:53
Читать новость на русском

У дизайні інтер'єру постійно з'являється щось нове і цікаве. Кухні не стали винятком.

Джерело: інстаграм Dym Interior Design

Які рішення слід використовувати при замовленні кухні, розповіли дизайнери інтер'єру з Dym Interior Design.

Цікаво Названо 5 прикрих ляпів, які зіпсують навіть дорогий інтер'єр

Модні тенденції при замовленні кухні у 2021 році

  • Уникайте яскравих і зухвалих кольорів кухні – вони остаточно вийшли з моди. Актуальні м'які, спокійні відтінки, а також поєднання дерев'яних текстур і монохромних тонів.
  • До мінімуму зводиться різноманітність фактур і кольорів.
  • Зменшується кількість фурнітури і ящиків.
  • У тренді – кухні до стелі. Тепер простір використовується по максимуму.

Кухні до стелі – у тренді​ / Фото pinterest

Читайте Як вибрати стиль кухні: 3 варіанти, які вам сподобаються

  • Витяжка, затиснута між кухонними шафами, все рідше зустрічається у проєктах дизайнерів інтер'єру. У пріоритеті – вбудована техніка.
  • Накладні мийки також залишилися в минулому, вибирайте врізні моделі.
  • Кухонний пристінний плінтус, який встановлюється в зоні зіткнення фартуха і стільниці, вважається зайвою деталлю.

Стільниця без плінтуса і врізні мийки – тренд 2021 / Фото pinterest

  • Округлі форми кухонних шаф, радіусні дверцята і скошені кути також зустрічаються все рідше.