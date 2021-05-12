Оформлення кухні: які рішення ще довго будуть в моді

Кухня – місце, в якому мода відіграє велику роль. З кожним роком з'являються нові рішення, які хоче реалізувати кожен власник.

Деякі з них швидко набридають і відходять у минуле, інші – залишаються актуальними на роки. Про такі розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Цікаво Відразу про все: 5 порад дизайнерки інтер'єру тим, кого чекає ремонт

Як же мені подобаються всі тренди. Вони такі естетичні й гармонійні. Все суто індивідуально, але якщо вам ці тренди відгукуються, то беріть на замітку,

– зазначила Петайкіна.

Кухонні тренди, які довго будуть актуальними

Кам'яний вік

Мармур на кухні – актуальний та модний прийом. За словами дизайнерки інтер'єру, чим чіткіші прожилки – тим краще.

Чорний колір

Чорний вважається кольором розкоші й затишку. У тренді – поєднання чорний + дерево.

Чорний у поєднанні з деревом – трендове рішення в оформленні кухні​ / Фото pinterest

Палітра

За словами дизайнера інтер'єру, тут не існує жодних правил. Це може бути кольоровий фасад чи стіна. Важливо розуміти, що це рішення не на один день, тому краще вибирати улюблений колір.

Спокійні відтінки – оптимальний варіант для кухні​ / Фото pinterest

Читайте Нові антитренди в інтер'єрі: про які популярні рішення варто забути

Дерево

Дерев'яні фасади – знову в тренді. Анна Петайкіна рекомендує вибирати світлий горіх чи дрібнозернистий ясен.

Фасади без ручок

Дизайнерка інтер'єру зазначила, що меблі без ручок виглядають лаконічно й обтічно. Існують різні механізми, які дозволяють відмовитися від ручок.

Фасади без ручок – це стильно й зручно / Фото pinterest

Золото

Мийки тепер відповідають не лише за функціонал, але й за стиль. Золоту раковину можна підтримати фурнітурою в колір,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.