Деякі нюанси слід продумати ще до початку ремонту. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Двері
Скляні міжкімнатні двері дозволяють використовувати світло з інших кімнат. Це відмінний спосіб зробити світлішим передпокій та коридор.
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Плінтус
Для того щоб візуально збільшити простір, використовуйте плінтус під колір стін. Якщо ж підібрати плінтус під колір підлоги – він крастиме висоту.
Плінтус під колір стін зробить приміщення більш просторим / Фото pinterest
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Карниз
Карнизи під колір стін також візуально зроблять кімнату вище.
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Стик
Стики підлог мають проходити на середині товщини дверного полотна – це необхідно розрахувати до укладання підлоги.
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Диван+крісло
Одне яскраве крісло допоможе освіжити весь інтер'єр. Важливо: не підбирайте крісло під колір дивана, це вже неактуально.
Крісло може стати акцентом в інтер'єрі / Фото pinterest