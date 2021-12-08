Яку нерухомість купували мешканці Рівного з початку 2021 року

З початку 2021 року вартість житла на первинному ринку Рівного зросла майже на 15%. Про це повідомила Ірина Радько, голова Рівненського регіонального відділення АФНУ.

За словами експертки, у порівнянні з 2020 роком, попит на первинному ринку збільшився майже на 30%, що і стало головною причиною для зростання вартості "квадратів".

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Зростання попиту стало можливим завдяки більш лояльним умовам придбання квартири за допомогою іпотеки та розтермінування від забудовників. Крім того, на фоні інфляції, громадяни охоче вкладають кошти в первинний ринок з метою, як мінімум, збереження власних статків,

– підкреслила Радько.

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Первинний ринок житла

Радько розповіла, що понад 70% попиту на первинному ринку припало на одно та двокімнатні квартири площею 36 – 50 метрів квадратних.

Вартість такого житла залежно від локації та стадії будівництва на початок грудня становить 800 – 1200 доларів за квадратний метр,

– зазначила експертка.

У 2021 році, додає вона, попит на котеджі в заміській смузі зріс в середньому на 15%. В цьому сегменті зростання цін за 11 місяців сягає близько 10%.

"Громадяни часто продавали квартири на вторинному ринку та купували котеджі, вартість яких, залежно від площі, локації, наявних комунікацій складає від 30 до 150 тисяч доларів. Найбільшим попитом користувалися будинки площею до 150 метрів квадратних з хорошим під‘їздом, недалеко від міського транспорту у мальовничих локаціях", – додала Радько.

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Вторинний ринок житла

Протягом року понад 50% попиту припало на одно- та двокімнатні квартири в будинках радянської забудови вартістю від 25 тисяч доларів. Понад 30% попиту сконцентрувалося навколо будинків зведених з 2000-х років.

Відповідно до попиту, зростання вартості малогабаритних квартир за 11 місяців поточного року склало в середньому понад 10%. При цьому одно-, двокімнатні оселі зросли в ціні майже на 15%”,

– наголосила Радько.

Оренда житла

В сегменті оренди піковий період в Рівному припав на кінець літа – початок осені, коли й були сформовані ціни з огляду на рівень попиту. За її словами, пропозиція квартир на 30% більша за попит, що і позначилося на рівні цін.

"Найбільший попит (понад 40%) спостерігається на квартири в новобудовах з ремонтом та автономним опаленням вартістю 8 – 10 тисяч гривень за місяць. Бюджетне житло в старих будинках популярне лише у 30% орендарів. А вартість однокімнатної квартири без ремонту та якісного устаткування коштує від 4 тисяч гривень на місяць", – розповіла очільниця Рівненського відділення АФНУ.

Прогнози на кінець року

До кінця року, на думку фахівчині, в усіх сегментах житла Рівного особливих змін не передбачається. Відтак на початку 2022 року вартість житла на первинному, вторинному ринках та у сегменті оренди залишатиметься стабільною.