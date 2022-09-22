Yakusha Studio розробила проєкт артпростору імені Марії Примаченко: де його збудують

Студія української архітекторки-дизайнерки Вікторії Якуші Yakusha Design розробила проєкт нового українського артцентру. Концепт презентували на виставці "Марія Примаченко. Врятоване". Тут можна переглянути роботи художниці, які вдалося винести з палаючої будівлі музею в Іванкові.

Як написав Олександр Ткаченко, місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть до Міністерства культури та інформаційної політики документацію щодо відновлення музею. Намір мають реалізувати до зими.

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Яким буде артпростір, присвячений Приймаченко

Команда дизайнерки й авторки проєкту Вікторії Якуші поділилася першими візуалізаціями майбутнього об’єкта. Офіційна презентація запланована на 25 вересня. Подія відбудеться в Українському домі, де наразі триває виставка шедеврів Примаченко.



На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio



На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio

Артцентр збудують у Болотні, Вишгородського району на Київщині, де народилася українська художниця Марія Примаченко. Водночас зазначається, що резиденція повинна перетворити Іванківську громаду у справжній культурний центр.

На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio

Проєкт замовила родина художниці, яка володіє земельною ділянкою. Кошти будуть залучені в рамках фандрейзингової кампанії.



На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio

Згідно з концепцією, будинок Примаченко та сусідні споруди реконструюють до первинного вигляду, знявши цеглу. Стіни будуть з глини та дерева, а дах з очерету, як на архівних світлинах. Всередині будинок мисткині теж залишиться максимально збереженим.

росіяни знищили музей із картинами Марії Примаченко на Київщині