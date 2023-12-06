Як розмістити ялинку в маленькій кімнаті: поради фахівців, які вам допоможуть

Тим, хто живе у квартирі, важко поставити повнорозмірне дерево. Та якщо дотримуватися певних порад експертів, можна вдало розмістити меншу ялинку.

Очевидною відповіддю є, звичайно, придбати менше дерево. Також важливо поставити ялинку в правильному місці. Для цього може бути потрібно переставити меблі в кімнаті. Ось кілька порад, яких дизайнери самі дотримуються кожного року.

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Оберіть практичне, але акцентне розташування

Перед тим, як вибрати ялинку, визначтеся з правильним місцем. Багато людей роблять навпаки, і потім не можуть її помістити. Важливо, щоб розташування було практичним, але й акцентним у кімнаті. Тобто треба розмістити ялинку так, щоб вона не заважала виконувати звичні справи, але й не була в самому куті.

Добре огляньте свою кімнату. Може, якщо переставити меблі, то для ялинки з'явиться більше місця?

Різдвяна ялинка в маленькій спальні / Фото The White Company

Дуже важливо зробити хоч приблизні заміри місця, де ви плануєте поставити ялинку. Найбільш важлива, звичайно, що висота. Не забувайте, що на ялинці ще буде верхівка, на яку теж треба виділити простір. Вона аж ніяк не повинна впиратися в стелю та "тиснутися" між меблями навколо.

Якщо в ширину місця мало, то звертайте увагу на породи дерев, які не мають таких густих гілок. Зокрема, експерти радять поглянути на ялицю Фразера. Вона має більш струнку форму, але водночас пишні гілки.

У деяких квартирах місця ну дуже мало, і важко вмістити навіть середню ялинку. Тоді вам варто придбати маленьке дерево й поставити його на столик або підвіконня. У таких випадках не варто дуже засмучуватися, адже інколи невеликі ялинки мають гарніший вигляд, ніж величезні, якщо їх прикрасити зі смаком.