В Японії влаштували масштабний розпродаж житла: що можна купити за 500 доларів

В Японії понад 8 мільйонів будинків виставлені на продаж за ціною від 500 доларів (від 13,7 тисячі гривень). Таким чином влада хоче привернути увагу нових жителів.

Більшість акційних об'єктів нерухомості розташовані в сільських районах. Деякі з них можна отримати навіть безоплатно.

Не проґавте У якому районі Києва купити квартиру: де зручно та комфортно жити

У чому суть розпродажі

Влада нарахувала в Японії близько 8,49 мільйона покинутих будинків. З кожним роком кількість зростає. Так, з 2013 року до 2018-го їхня кількість збільшилася на 3,2%. Найчастіше будинки пустують через переїзд або смерть власників.

Для того щоб привернути увагу потенційних покупців, у декількох регіонах Японії навіть надають субсидії на ремонт будівель.

Занедбаний будинок у Японії можна купити за ціною від 500 доларів / Фото Pixabay

Цікаво Селяться в ЖК і "чистять" квартири: лайфхаки, як вберегти житло від злому під час відпустки

Де розташовані порожні будинки

Найбільша кількість занедбаного житла розташована в префектурах Кагосіма, Кочі, Вакаяма й Токусіма. Його частка становить 18% від загального числа будинків.

У місті Окутама, що на заході Токіо, деякі будівлі навіть віддають безоплатно. Нові мешканці перетворюють їх на майстерні та перекусні. Місцева влада задоволена, адже це дозволяє не тільки зберегти будівлі, але й отримувати податки.

При цьому деяких регіонах створили сайти, де вказано перелік вільних об'єктів нерухомості.

В Японії вважають, що розпродаж допоможе збільшити населення в префектурах і врятує будівлі від руйнування.

Влада готова надавати субсидії на ремонт занедбаних будинків / Фото Pixabay