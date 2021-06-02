В Японії влаштували масштабний розпродаж житла: що можна купити за 500 доларів

В Японії понад 8 мільйонів будинків виставлені на продаж за ціною від 500 доларів (від 13,7 тисячі гривень). Таким чином влада хоче привернути увагу нових жителів.
Більшість акційних об'єктів нерухомості розташовані в сільських районах. Деякі з них можна отримати навіть безоплатно.
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У чому суть розпродажі
Влада нарахувала в Японії близько 8,49 мільйона покинутих будинків. З кожним роком кількість зростає. Так, з 2013 року до 2018-го їхня кількість збільшилася на 3,2%. Найчастіше будинки пустують через переїзд або смерть власників.
Для того щоб привернути увагу потенційних покупців, у декількох регіонах Японії навіть надають субсидії на ремонт будівель.
Занедбаний будинок у Японії можна купити за ціною від 500 доларів / Фото Pixabay
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Де розташовані порожні будинки
Найбільша кількість занедбаного житла розташована в префектурах Кагосіма, Кочі, Вакаяма й Токусіма. Його частка становить 18% від загального числа будинків.У місті Окутама, що на заході Токіо, деякі будівлі навіть віддають безоплатно. Нові мешканці перетворюють їх на майстерні та перекусні. Місцева влада задоволена, адже це дозволяє не тільки зберегти будівлі, але й отримувати податки.
При цьому деяких регіонах створили сайти, де вказано перелік вільних об'єктів нерухомості.
В Японії вважають, що розпродаж допоможе збільшити населення в префектурах і врятує будівлі від руйнування.
Влада готова надавати субсидії на ремонт занедбаних будинків / Фото Pixabay