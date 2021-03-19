Кожен власник хоче зробити своє житло унікальним і стильним. Яскравим і ефектним акцентом може стати кольоровий диван.

Як вписати яскравий диван в інтер'єр, і що потрібно врахувати, щоб усе виглядало гармонійно – читайте нижче.

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Що врахувати при підборі контрастного дивана

Стиль приміщення

Яскравий і насичений диван – це модний прийом, однак підійде він не для усіх стилів. Наприклад, у кантрі або класиці це буде недоречно. У той же час це ідеальне рішення для скандинавського стилю, сучасного, лофту тощо.

Реалізація

Вибираючи насичений диван, потрібно визначити, чи буде цей відтінок ще десь використовуватися. Тобто він може бути одиничним акцентом або ж колір можливо повторити в інших деталях. Наприклад, подібний тон можна використовувати для картини, вази, штор або малюнку на килимі.

Яскравий диван може стати ефектним прийомом в інтер'єрі / Фото pinterest

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Які відтінки розглядати

Американський Інститут кольору Pantone головними кольорами 2021 року назвав спокійний сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Grey і оптимістичний жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating. Це одне з рішень, яке можна використати вдома, адже обидва відтінки відмінно компонуються і доповнюють один одного.

Крім того, у тренді – складні тони. Наприклад, різні варіації червоного – червоний, теракотовий, бордо. Також актуальні жовто-оранжеві відтінки – цегляний, гірчичний, крамельний. У моді залишається бірюзовий, а також смарагдові і трав'янисті відтінки.

Бірюзовий диван – акцент в інтер'єрі, який нікого не залишить байдужим / Фото pinterest

При виборі кольору також важливо пам'ятати про його поєднання з інтер'єром. Наприклад, кімната оформлена у бежевому кольорі. У такому випадку потрібно підбирати ті тони, які підійдуть до бежевого. До слова, цей колір є універсальним, тому вибір "партнера" для нього дуже великий. Це можуть бути і ніжні варіанти, і яскраві, і контрастні, і глибокі.

Вибираючи колір дивана також враховуйте фактуру тканини – у кожному матеріалі той чи інший відтінок буде виглядати інакше.