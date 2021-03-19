Як вписати яскравий диван в інтер'єр: поради, які зроблять кімнату стильною
Кожен власник хоче зробити своє житло унікальним і стильним. Яскравим і ефектним акцентом може стати кольоровий диван.
Джерело:24 канал
Як вписати яскравий диван в інтер'єр, і що потрібно врахувати, щоб усе виглядало гармонійно – читайте нижче.
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Що врахувати при підборі контрастного дивана
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Стиль приміщення
Яскравий і насичений диван – це модний прийом, однак підійде він не для усіх стилів. Наприклад, у кантрі або класиці це буде недоречно. У той же час це ідеальне рішення для скандинавського стилю, сучасного, лофту тощо.
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Реалізація
Вибираючи насичений диван, потрібно визначити, чи буде цей відтінок ще десь використовуватися. Тобто він може бути одиничним акцентом або ж колір можливо повторити в інших деталях. Наприклад, подібний тон можна використовувати для картини, вази, штор або малюнку на килимі.
Яскравий диван може стати ефектним прийомом в інтер'єрі / Фото pinterest
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Які відтінки розглядати
Американський Інститут кольору Pantone головними кольорами 2021 року назвав спокійний сірий PANTONE 17-5104 Ultimate Grey і оптимістичний жовтий PANTONE 13-0647 Illuminating. Це одне з рішень, яке можна використати вдома, адже обидва відтінки відмінно компонуються і доповнюють один одного.
Крім того, у тренді – складні тони. Наприклад, різні варіації червоного – червоний, теракотовий, бордо. Також актуальні жовто-оранжеві відтінки – цегляний, гірчичний, крамельний. У моді залишається бірюзовий, а також смарагдові і трав'янисті відтінки.
Бірюзовий диван – акцент в інтер'єрі, який нікого не залишить байдужим / Фото pinterest
При виборі кольору також важливо пам'ятати про його поєднання з інтер'єром. Наприклад, кімната оформлена у бежевому кольорі. У такому випадку потрібно підбирати ті тони, які підійдуть до бежевого. До слова, цей колір є універсальним, тому вибір "партнера" для нього дуже великий. Це можуть бути і ніжні варіанти, і яскраві, і контрастні, і глибокі.
Вибираючи колір дивана також враховуйте фактуру тканини – у кожному матеріалі той чи інший відтінок буде виглядати інакше.
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