Каждый владелец хочет сделать свое жилье уникальным и стильным. Ярким и эффектным акцентом может стать цветной диван.

Как вписать яркий диван в интерьер, и что нужно учесть, чтобы все выглядело гармонично – читайте ниже.

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Что учесть при подборе контрастного дивана

Стиль помещения

Яркий и насыщенный диван – это модный прием, однако подойдет он не для всех стилей. Например, в кантри или классике это будет неуместно. В то же время это идеальное решение для скандинавского стиля, современного, лофта и пр.

Реализация

Выбирая насыщенный диван, нужно определить, будет ли этот оттенок еще где-то использоваться. То есть он может быть единичным акцентом или же цвет возможно повторить в других деталях. Например, подобный тон можно использовать для картины, вазы, штор или рисунке на ковре.

Яркий диван может стать эффектным приемом в интерьере / Фото pinterest

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Какие оттенки рассматривать

Американский Институт цвета Pantone главными цветами 2021 года назвал спокойный серый PANTONE 17-5104 Ultimate Grey и оптимистичный желтый PANTONE 13-0647 Illuminating. Это одно из решений, которое можно использовать дома, ведь оба оттенка отлично компонуются и дополняют друг друга.

Кроме того, в тренде – сложные тона. Например, различные вариации красного – алый, терраковый, бордо. Также актуальны желто-оранжевые оттенки – кирпичный, горчичный, крамельный. В моде остается полюбившимся многим бирюзовый, а также изумрудные и травянистые оттенки.

Бирюзовый диван – акцент в интерьере, который никого не оставит равнодушным / Фото pinterest

При выборе цвета также важно помнить о его сочетании с интерьером. Например, комната оформлена в бежевом цвете. В таком случае нужно подбирать те тона, которые подойдут к бежевому. К слову, этот цвет является универсальным, поэтому выбор "партнера" для него очень велик. Это могут быть и нежные варианты, и яркие, и контрастные, и глубокие.

Выбирая цвет дивана также учитывайте фактуру ткани – в каждом материале тот или иной оттенок будет выглядеть иначе.