Щоб бодай якось врегулювати кількість житла, виставленого на популярних платформах Booking й Airbnb, мешканці закликають вжити законодавчих заходів для розв'язання проблеми короткострокової оренди.

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Альянс європейських міст (ECA) виступила проти подобової оренди

Щоб боротися із проблемою дефіциту житла для довготривалої оренди, 23 міста Європи об'єдналися в Альянс європейських міст (ECA). Першим кроком став відкритий лист до Європейської комісії. У ньому країни закликають ЄС законодавчо обмежити короткострокову оренду в регіоні.

У листі наголошують, що короткострокова оренда стала головною причиною зростання вартості життя. Крім того, саме через популярні сервіси бронювання житла, місцеві жителі осідають поза історичним центром.

За регулювання короткострокової оренди виступили:

  • Амстердам, Нідерланди,
  • Ареццо, Італія,
  • Афіни, Греція,
  • Барселона, Іспанія,
  • Берлін, Німеччина,
  • Болонья, Італія,
  • Бордо, Франція,
  • Брюссель, Бельгія,
  • Кельн, Німеччина,
  • Флоренція, Італія,
  • Франкфурт, Німеччина,
  • Гельсінкі, Фінляндія,
  • Краків, Польща,
  • Лондон, Велика Британія,
  • Мілан, Італія,
  • Мюнхен, Німеччина,
  • Париж, Франція,
  • Порту, Португалія,
  • Прага, Чехія,
  • Утрехт, Нідерланди,
  • Валенсія, Іспанія,
  • Відень, Австрія,
  • Варшава Польща.

У листі наголошують, що в Амстердамі кількість пропозицій щодо подобової оренди на час відпустки зросла з 4 500 у 2013 році до 22 000 у 2017 році. У найстарішому районі Лісабону Алфама понад 55% квартир виставлені на таких платформах, як Booking та Airbnb. В італійській Флоренції та польському Кракові спостерігається значне зростання орендної плати за житло для туристів. У Флоренції ставки зросли на 60% у порівнянні з 2015 роком, а у Кракові – на 100% у період з 2014 до 2017 року.

Головні вимоги ECA

  • Альянс оприлюднив "Ініціативу з короткострокової оренди", яка повинна обмежувати оренду житла у туристичних місцях.
  • Міста закликають надати дозвіл місцевим, регіональним та національним органам влади встановлювати свої власні правила короткострокової оренди.
  • Альянс вимагає прозорості від платформ для пошуку подобового житла.
  • Автори листа хочуть створити практичну систему, що дозволяє компаніям, які займаються короткостроковою орендою, дотримуватись правил ЄС.