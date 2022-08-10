Щоб бодай якось врегулювати кількість житла, виставленого на популярних платформах Booking й Airbnb, мешканці закликають вжити законодавчих заходів для розв'язання проблеми короткострокової оренди.

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Альянс європейських міст (ECA) виступила проти подобової оренди

Щоб боротися із проблемою дефіциту житла для довготривалої оренди, 23 міста Європи об'єдналися в Альянс європейських міст (ECA). Першим кроком став відкритий лист до Європейської комісії. У ньому країни закликають ЄС законодавчо обмежити короткострокову оренду в регіоні.

У листі наголошують, що короткострокова оренда стала головною причиною зростання вартості життя. Крім того, саме через популярні сервіси бронювання житла, місцеві жителі осідають поза історичним центром.

За регулювання короткострокової оренди виступили:

Амстердам, Нідерланди,

Ареццо, Італія,

Афіни, Греція,

Барселона, Іспанія,

Берлін, Німеччина,

Болонья, Італія,

Бордо, Франція,

Брюссель, Бельгія,

Кельн, Німеччина,

Флоренція, Італія,

Франкфурт, Німеччина,

Гельсінкі, Фінляндія,

Краків, Польща,

Лондон, Велика Британія,

Мілан, Італія,

Мюнхен, Німеччина,

Париж, Франція,

Порту, Португалія,

Прага, Чехія,

Утрехт, Нідерланди,

Валенсія, Іспанія,

Відень, Австрія,

Варшава Польща.

У листі наголошують, що в Амстердамі кількість пропозицій щодо подобової оренди на час відпустки зросла з 4 500 у 2013 році до 22 000 у 2017 році. У найстарішому районі Лісабону Алфама понад 55% квартир виставлені на таких платформах, як Booking та Airbnb. В італійській Флоренції та польському Кракові спостерігається значне зростання орендної плати за житло для туристів. У Флоренції ставки зросли на 60% у порівнянні з 2015 роком, а у Кракові – на 100% у період з 2014 до 2017 року.

Головні вимоги ECA

Альянс оприлюднив "Ініціативу з короткострокової оренди", яка повинна обмежувати оренду житла у туристичних місцях.

Міста закликають надати дозвіл місцевим, регіональним та національним органам влади встановлювати свої власні правила короткострокової оренди.

Альянс вимагає прозорості від платформ для пошуку подобового житла.

Автори листа хочуть створити практичну систему, що дозволяє компаніям, які займаються короткостроковою орендою, дотримуватись правил ЄС.

Нагадаємо, найбільше річне зростання попиту на короткострокову оренду серед європейських країн продемонстрували: Хорватія (+131,8%), Норвегія (+117%), Греція (+99,6%).