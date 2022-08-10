Щоб бодай якось врегулювати кількість житла, виставленого на популярних платформах Booking й Airbnb, мешканці закликають вжити законодавчих заходів для розв'язання проблеми короткострокової оренди.
Читайте також Новобудови Києва з найкращими видовими квартирами
Альянс європейських міст (ECA) виступила проти подобової оренди
Щоб боротися із проблемою дефіциту житла для довготривалої оренди, 23 міста Європи об'єдналися в Альянс європейських міст (ECA). Першим кроком став відкритий лист до Європейської комісії. У ньому країни закликають ЄС законодавчо обмежити короткострокову оренду в регіоні.
У листі наголошують, що короткострокова оренда стала головною причиною зростання вартості життя. Крім того, саме через популярні сервіси бронювання житла, місцеві жителі осідають поза історичним центром.
За регулювання короткострокової оренди виступили:
- Амстердам, Нідерланди,
- Ареццо, Італія,
- Афіни, Греція,
- Барселона, Іспанія,
- Берлін, Німеччина,
- Болонья, Італія,
- Бордо, Франція,
- Брюссель, Бельгія,
- Кельн, Німеччина,
- Флоренція, Італія,
- Франкфурт, Німеччина,
- Гельсінкі, Фінляндія,
- Краків, Польща,
- Лондон, Велика Британія,
- Мілан, Італія,
- Мюнхен, Німеччина,
- Париж, Франція,
- Порту, Португалія,
- Прага, Чехія,
- Утрехт, Нідерланди,
- Валенсія, Іспанія,
- Відень, Австрія,
- Варшава Польща.
У листі наголошують, що в Амстердамі кількість пропозицій щодо подобової оренди на час відпустки зросла з 4 500 у 2013 році до 22 000 у 2017 році. У найстарішому районі Лісабону Алфама понад 55% квартир виставлені на таких платформах, як Booking та Airbnb. В італійській Флоренції та польському Кракові спостерігається значне зростання орендної плати за житло для туристів. У Флоренції ставки зросли на 60% у порівнянні з 2015 роком, а у Кракові – на 100% у період з 2014 до 2017 року.
Головні вимоги ECA
- Альянс оприлюднив "Ініціативу з короткострокової оренди", яка повинна обмежувати оренду житла у туристичних місцях.
- Міста закликають надати дозвіл місцевим, регіональним та національним органам влади встановлювати свої власні правила короткострокової оренди.
- Альянс вимагає прозорості від платформ для пошуку подобового житла.
- Автори листа хочуть створити практичну систему, що дозволяє компаніям, які займаються короткостроковою орендою, дотримуватись правил ЄС.