За рік оренда житла в Україні зросла на 10%: порівняння цін в різних регіонах
Джерело:УНН
У 2021 році орендна плата за однокімнатну квартиру в Україні виросла в середньому на 10%. Про це свідчать дані Держстату.
Українцям у листопаді оренда житла в середньому обходилася в 4292,86 гривні за однокімнатну квартиру, тоді як торік у листопаді в середньому по країні коштувала менш як 4 тисячі.
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Де найдорожче
Лідером за найдорожчими квартирами в Україні незмінно залишається Київ – за місяць орендодавці просять в середньому 8512,63 гривні за однокімнатну квартиру. При цьому по Київській області середня ціна виявилася значно нижчою – 3882,70 гривні.
За рік оренда однокімнатної квартири у Києві зросла на 11,7%, тобто, стрімкіше, ніж у середньому по країні.
Також у трійку лідерів потрапили
- Одещина, де середня вартість однокімнатної квартири становить 5198,45 гривні
- та Львівщина, де оренда однокімнатки становить 5191,27 гривні.
Де найдешевша оренда житла в Україні
Найдешевше винаймати квартиру у таких регіонах:
- Луганська область – 2255,68 гривні;
- Сумська область – 2364,34 гривні;
- Івано-Франківська область – 2618,59 гривні.
До теми Київ, Одеса, Львів чи Карпати: де дешевше орендувати житло на Новий рік 2022
Скільки доведеться заплатити за оренду у різних містах України: порівняння цін (гривень / місяць)
- Київ – 8512,63;
- Вінницька область – 3722,65;
- Волинська область – 3420,61;
- Дніпропетровська область – 3686,33;
- Донецька область – 3109,73;
- Житомирська область – 4109,51;
- Закарпатська область – 4398,90;
- Запорізька область – 2904,74;
- Івано-Франківська область – 2618,59;
- Київська область – 3882,70;
- Кіровоградська область – 2805,23;
- Луганська область – 2255,68;
- Львівська область – 5191,27;
- Миколаївська область – 3206,28;
- Одеська область – 5198,45;
- Полтавська область – 4094,32;
- Рівненська область – 3925,13;
- Сумська область – 2364,34;
- Тернопільська область – 2972,29;
- Харківська область – 4965,51;
- Херсонська область – 2852,12;
- Хмельницька область – 4201,98;
- Черкаська область – 3808,83;
- Чернівецька область – 3957,91;
- Чернігівська область – 3363,44.