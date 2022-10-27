Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф продав свою квартиру на Мангеттені

У понеділок, 24 жовтня, стало відомо, що відомий актор Деніел Редкліфф продав свою квартиру на Мангеттені. Як свідчать місцеві реєстри, вартість угоди склала 5,3 мільйона доларів.

Який вигляд має зіркова нерухомість та які зручності отримають нові власники апартаментів – читайте на Нерухомість 24.

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Відомо, що Редкліфф придбав житло, розташоване на площі Мортон у Вест-Вілиджі, у 2008 році. Тоді воно обійшлося актору у 4,9 мільйона доларів.



Фасад 14-поверхової будівлі / Фото Avenue 8

Спроба продати нерухомість у червні провалилася. Тоді актор виставив цінник у 5,65 мільйона доларів. Однак висока сума та додаткові витрати на утримання апартаментів (3 089 доларів на місяць) відлякували покупців мангеттенської нерухомості. Контракт уклали лише у жовтні, причому з невеликим дисконтом для покупців.

Умеблювання та оздоблення: особливості зіркової нерухомості

На площі 227 метрів квадратних облаштовано простору вітальну із панорамними вікнами, звідки відкривається краєвид на Гудзон, їдальню із прилеглою бібліотекою та V-подібну кухню. Серед приватних приміщень – 3 спальні, стільки ж ванних кімнат та 1 додатковий санвузол. Окрім цього, в будинку багато місця для зберігання речей.



Одна з трьох спалень / Фото Avenue 8

Серед інших зручностей у будівлі – швейцар, консьєрж, тренажерний зал, парковка, приміщення для зберігання велосипедів та дитяча ігрова кімната.

Дизайн приміщень / Фото Avenue 8

Попередній продаж нерухомості

Нагадаємо, що минулого літа Редкліфф продав житло в Австралії власним батькам. Нерухомість актор оцінив у 2 мільйони доларів. Квартира у Мельбурні нагадує нью-йоркське помешкання зірки. Акценти тут також зроблені на панорамних вікнах, є сучасна кухня з функціональним островом та світлі спальні.