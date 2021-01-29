Ціни на вторинне житло підскочили: що відбувається на ринку нерухомості у Києві

У грудні 2020 року середня вартість квартир на вторинному ринку у Києві сягала 42 846 гривень за квадратний метр. Це на 20,7% дорожче, ніж у січні минулого року.

Джерело: 100realty

У доларовому еквіваленті середня ціна виставлених квартир піднялася на 4,9% – до 1514 доларів США за квадратний метр, повідомляє 100realty.

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На скільки зросли ціни

Якщо порівнювати з груднем 2014 року, середня ціна за квадратний метр вторинного житла у Києві підвищилася на 53,4% у гривні, але зменшилася на 14,6% в доларах США.

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Що відбувалося з цінами у 2020

Середня ціна за квадратний метр 20% "дешевих" квартир зросла на 28,4% – до 25 102 гривень за квадратний метр, а 20% "дорогого" житла – на 13,5% до 68 260 гривень за квадратний метр.

– до 25 102 гривень за квадратний метр, а 20% "дорогого" житла – на 13,5% до 68 260 гривень за квадратний метр. У доларах ціни 20% "дешевих" квартир піднялися на 11,6% (до 887 доларів за квадратний метр), а 20% "дорогих" знизилися на 1,3% (до 2412 доларів за квадратний метр).

(до 887 доларів за квадратний метр), а 20% "дорогих" знизилися на 1,3% (до 2412 доларів за квадратний метр). Квартири на Лівому березі Києва здорожчали на 27,4%, на Правому – на 26,2%, у центрі столиці – на 12,7%.

на 27,4%, на Правому – на 26,2%, у центрі столиці – на 12,7%. Якщо говорити про вартість у доларовому еквіваленті, в середньому на Лівому березі вона підвищилася на 10,7%, на Правому – на 9,7%, у центрі міста – знизилася на 2%.

У продажу найбільше однокімнатних квартир / Фото 112

Що і де продають

З початку 2020 року на 2% (з 28% до 30%) зросла кількість виставлених на продаж квартир, які розташовані на Лівому березі Києва. Число пропозицій у центрі столиці знизилося з 24% до 22%.

Також у продажу зросла кількість однокімнатних квартир – з 23% до 25%, двокімнатних – з 31% до 32%. У той же час "трійок" стали продавати менше (пропозиція зменшилася з 36% до 34%).