Ціни на квартири у Києві у 2021 році: до чого готуватися покупцям
У лютому 2021 року квартири у новобудовах можуть здорожчати, а на вторинному ринку спостерігається затишшя.
У Києві в новому році може бути встановлений рекорд за обсягом зданих нерухомості на первинному ринку, розповів LIGA.net директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.
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Угоди на первинному ринку
За словами Герасимчука, минулого року близько 41% житла не вдалося здати в експлуатацію через реформи та фактичний простій ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції). Наразі на черзі – понад чверть мільйона квадратних метрів житла у Києві.
На думку експерта, у новому році кількість угод у новобудовах зросте (в 2020 році це число зросло на 25%). Причиною цього є банкрутство двох великих девелоперів – "Укрбуду" і "Аркади".
Ціни на первинне житло в Києві можуть підвищитися вжу у лютому 2021 року / Фото riel
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Зростання цін на житло
Герасимчук вважає, що ціни на житло на первинному ринку в Києві зростуть у середньому на 15-25% залежно від класу нерухомості. Зараз середня ціна становить 27 тисяч грн або 950 доларів за квадратний метр.
Пропозиція у Києві багаторазово перевищує попит з 2016 року, але це не заважає ціні зростати, – зазначив Герасимчук.
Перше здорожчання може відбутися вже у лютому-березні, далі зростання ціни можливе в липні-серпні 2021 року.
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