Про це розповіла експертка з нерухомості Ірина Яремко. За її словами, аби орендувати квартиру потрібно в середньому 7 тисяч гривень та більше.
Читайте також Як отримати безкоштовне житло в Україні: список держпрограм та умови участі
За скільки можна орендувати житло у Львові
У порівняні із першим місяцем війни, коли переселенці активно шукали житло на заході країни, зокрема Львові, сьогодні попит суттєво скоротився.
Якщо порівняти з лютим – початком повномасштабного вторгнення, то тепер попит на оренду житла різко впав. Якщо орендарі і є, то вони вже обирають комфортне житло за відповідні гроші. Пропозицій достатньо,
– зазначила Яремко.
За її словами, на ринку мало пропозиції дешевого житла – в районі 5 – 6 тисяч гривень за місячну оренду.
А вже від 6 до 12 тисяч вибір є,
– додає експертка.
Рієлтор з агентства "Галицька нерухомість" Роман Юськів погоджується із вищесказаним та додає – в цілому на ринку львівської оренди зараз застій. Водночас комерційну оренду "вибив" курс долара, уже немає того ажіотажу, що був раніше. Зараз важко здати в оренду об’єкт, який трохи дорожчий за інші.
Довготривала оренда не на часі
Ірина Яремко додає, що з’явилася нова тенденція. Її суть полягає в тому, що багато орендарів шукають житло на короткий час, їх цікавлять бюджетні пропозиції – за 3 – 4 тисячі.
Це означає, що люди планують перебути у Львові якийсь період і повернутися додому. Але знову ж таки тут не збігаються бажання власників квартир і потенційних орендарів. Власник, який має житло і хоче з нього отримувати пасивний дохід, мріє про орендаря на довший термін, тому що "амортизація" квартири при частій зміні мешканців більша,
– зазначає вона.
За словами Яремко, зараз рієлторам, власникам житла та орендарям доводиться шукати компроміси.