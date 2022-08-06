Про це розповіла експертка з нерухомості Ірина Яремко. За її словами, аби орендувати квартиру потрібно в середньому 7 тисяч гривень та більше.

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За скільки можна орендувати житло у Львові

У порівняні із першим місяцем війни, коли переселенці активно шукали житло на заході країни, зокрема Львові, сьогодні попит суттєво скоротився.

Якщо порівняти з лютим – початком повномасштабного вторгнення, то тепер попит на оренду житла різко впав. Якщо орендарі і є, то вони вже обирають комфортне житло за відповідні гроші. Пропозицій достатньо,

– зазначила Яремко.

За її словами, на ринку мало пропозиції дешевого житла – в районі 5 – 6 тисяч гривень за місячну оренду.

А вже від 6 до 12 тисяч вибір є,

– додає експертка.

Рієлтор з агентства "Галицька нерухомість" Роман Юськів погоджується із вищесказаним та додає – в цілому на ринку львівської оренди зараз застій. Водночас комерційну оренду "вибив" курс долара, уже немає того ажіотажу, що був раніше. Зараз важко здати в оренду об’єкт, який трохи дорожчий за інші.

Довготривала оренда не на часі

Ірина Яремко додає, що з’явилася нова тенденція. Її суть полягає в тому, що багато орендарів шукають житло на короткий час, їх цікавлять бюджетні пропозиції – за 3 – 4 тисячі.

Це означає, що люди планують перебути у Львові якийсь період і повернутися додому. Але знову ж таки тут не збігаються бажання власників квартир і потенційних орендарів. Власник, який має житло і хоче з нього отримувати пасивний дохід, мріє про орендаря на довший термін, тому що "амортизація" квартири при частій зміні мешканців більша,

– зазначає вона.

За словами Яремко, зараз рієлторам, власникам житла та орендарям доводиться шукати компроміси.

Нагадаємо, аналітики сербської глобальної бази даних про споживчі ціни Numbeo оприлюднили рейтинг міст за вартістю життя. Серед 500 локацій Львів зайняв 460 місце.