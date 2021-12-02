Замість будинків по 1 євро: в Італії набирає обертів новий тренд

Мабуть, кожен із вас чув про можливість купити італійський будинок по 1 євро. Більшість із цих пропозицій моментально розлетілися з ринку, тож деякі міста придумали новий спосіб продажу житла. І, як показує практика, зараз він набирає обертів.

На відміну від житла за 1 євро, в якому доводиться робити капітальний ремонт в зазначені терміни, будинки "під ключ" продаються відразу придатними для життя. Саме через це вони приваблюють все більшу кількість іноземців.

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За скільки продають італійські будинки "під ключ"

В Італії все частіше купують будинки більш ніж за 1 євро / Фото realestate.com.au

Влада Троїни, Муссомелі, селища Каррега-Лігуре та містечка Латроніко запустили продаж старих будинків, які не потребують суттєвих затрат часу на ремонт та відновлення. Середня ціна такої нерухомості – 4 тисячі євро. Більшість пропозицій у відмінному стані, а деякі – продаються із меблями.

Деякі із цих містечок продовжують продавати будинки по 1 євро, але місцева адміністрація зазначає, що зараз попит на них став значно нижчим.

Цікаво спостерігати за відвідувачами, які хочуть придбати будинок за 1 євро, які, глянувши на дорожчі об'єкти, змінюють плани,

– розповідає мера Латроніко Вінченцо Кастеллано.

Він вважає, що будинки вартістю 1 євро – є рекламою італійської нерухомості. Думка про можливість купити будинок за ціною чашки еспресо й справді змушує іноземців приїжджати в Італію та вивчати ринок нерухомості. Проте згодом потенційні покупці стикаються із чисельними вимогами, правилами та бюрократією.

Кожен муніципалітет встановлює правила для осіб, які уклали угоду про купівлю дому по 1 євро. Це, зокрема, виконання ремонтних робіт протягом 3 – 5 років та сплата гарантійного депозиту в розмірі від 2 –5 тисяч євро.

Тож все більше людей готові відразу інвестувати кошти в нерухомість, замість того, щоб віддавати їх за роботу нотаріусів та будівельників.

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В чому перевага купівлі будинку до 5 тисяч євро

В Італії все частіше купують будинки більш ніж за 1 євро / Фото realestate.com.au

Мухаммед Рамзан з Великої Британії придбав панорамну квартиру в Мусомелі всього за 4 500 євро. До цього він об’їздив 22 об’єкти вартістю від 1 до 550 тисяч євро, включаючи віллу з басейном.

У вас є більше можливостей, коли ви шукаєте будинки на суму понад 1 євро,

– ділиться досвідом чоловік.

Іншим покупцям він радить не поспішати з покупкою будинку. Часто старі будинки за 1 євро вимагають багато часу, зусиль та постійного перебування в Італії, тоді як дорожчі пропозиції повністю звільняють від додаткових клопотів.

Рамзан додає, що схема 1-го євро не гарантує, що ви вкладетеся у терміни та зможете повернути депозит. Замість того щоб ризикувати, він витратив ці гроші на доглянуте житло, де він проводить вихідні та відпуску.