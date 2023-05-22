Який колір замінить темно-зелений у 2023 році: ось новий тренд, який закохує

У 2023 році темно-зелений відтінок втрачає популярність. Його замінить колір, який викликає не менше розслаблення та позитивні емоції.

Зелений, як правило, заспокійливий колір. Цей колір символізує природу та змушує нас почуватися добре та позитивно, тому не дивно, що він так довго був популярним.

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"Зелений колір – це колір рівноваги та гармонії. Він розміщений між фізичністю червоного, інтелектом синього та емоціями жовтого. По суті, зелений – це баланс між розумом, тілом і емоційним "я", – каже психолог кольору та автор бестселера "Маленька книга кольорів" Карен Халлер.

Новим трендом стане колір, який теж має певний відтінок зеленого в поєднанні з блакитним.

Темно-зелений більше не в моді: як це розуміти

Найкращі дизайнери інтер'єру вважають, що темно-зелений колір вийшов з моди на 2023 рік. Та це не означає, що ви повинні повністю відмовитися від зеленого.

Хоча темно-зелений ніколи не вийде з моди загалом, ми спостерігаємо відродження більш яскравих тонів зеленого. Повернення сімдесятих вплинуло на тренди інтер'єру 2023 року.

Який колір обрати для стін

"Тепер літо на порозі, я люблю прикрашати бірюзою. Бірюза з її біофільною природою та синьо-зеленим відтінком допомагає залишатися на землі та сприяє зменшенню стресу", – каже експерт Тобі Льюїс.

Бірюзовий – колір, який цього року перебуває в центрі уваги. За словами фахівців, він зараз переживає ренесанс.

Стіна бірюзового кольору робить чудовий та яскравий акцент / Фото Simon Brown

"Бірюзовий — це дуже збалансований, універсальний відтінок, який можна використовувати для створення витонченого або драматичного простору, оскільки він змінюється між синім і зеленим при різних рівнях освітлення. Його зелений відтінок додає відчуття спокою, ідеально підходить для місць відпочинку, таких як вітальні та спальні", – розповідають дизайнери.

Цей колір нагадує про теплі моря, райські острови та розкішні пейзажні басейни. Бірюзовий приносить спокій і щастя в кожне приміщення. Він має здатність бадьорити та заспокоювати.