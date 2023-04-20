Люстра у цій кімнаті не потрібна: ось чому не варто тратити гроші

Ремонт має не лише позитивні наслідки шляхом покращення простору навколо, але й такі складні витратні нюанси. Частенько доводиться далеко виходити за рамки визначеного бюджету, аби реалізувати заплановане. Цього можна уникнути, якщо знати, на чому зекономити.

А ми продовжуємо розповідати про покупки, які люди традиційно звикли робити під час ремонту, хоча вони й не мають жодного практичного значення. У списку таких опинилась і люстра зі спальні.

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Як зекономити на ремонті у спальні

Приліжкові тумби – це далеко не єдиний елемент в інтер'єрі, який купують всі, а практично використовує мало хто. Така ж доля чекає і на люстру, яку у спальній кімнаті звикли розміщувати над ліжком.

Всі знають, що це приватне місце, яке ми використовуємо для відпочинку, сну та романтики. Освітлення воно вимагає відповідне: тепле та приглушене. Це дозволить створити приємну атмосферу та забезпечити комфортне середовище для сну.

Саме тому рекомендуємо замінити класичну велику люстру маленькими лампами чи підсвіткою. Розмістити джерела можна на приліжковій тумбі, полиці чи столику, або ж у вигляді бра на стіні поруч з ліжком.

Якщо цього освітлення вам замало, можете придбати точкові світильники та закріпити їх над проходами, або ж трековий світильник, який дозволяє рухати та повертати точкове світло у потрібному напрямку. Ділимось стильними варіантами освітлення спальної кімнати, які послугують натхненням для тих, хто планує ремонт.

Як замінити люстру у спальні: стильні ідеї



Трековий світильник / Фото Pexels



Стильні лампи / Фото Pexels

Асиметричне освітлення / Фото Pexels



Оригінальні підвісні лампи / Фото Pexels



Нетрадиційне рішення / Фото Pexels



Стильне джерело світла / Фото Pexels



Оригінальне рішення для спальні / Фото Pexels



Дизайн спальні з креативними світильниками / Фото Pexels



Стильна підсвітка / Фото Pexels



Оригінальна лампа, яка створює затишок / Фото Pexels



Цікаве рішення для спальні / Фото Pexels