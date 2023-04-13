На цьому можна зекономити під час ремонту: не пропустіть можливості

Ремонт це дуже відповідальний та витратний процес, який потребує чимало терпіння. Часом люди ухвалюють рішення дещо скоротити бюджет на роботи чи матеріали, що може стати фатальною помилкою.

Важливо знати, де можна економити, а у що все ж варто вкласти трохи більше, аби потім не шкодувати. Детальне про якісну економію розповідаємо далі.

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Як зекономити на ремонті

На стелі

Процес обробки стелі можна зробити дещо дешевшим, замінивши гіпсокартон на натяжну матову стелю з тіньовим примиканням до стін. Це рішення буде бюджетним, а візуально ніяк не вплине на інтер'єр.

Двері та плінтус

На міжкімнатних дверях можна зекономити / Фото Pexels

Бажання отримати стильний та практичний дизайн часом змушує ухвалювати дорогі рішення, які не завжди будуть вам потрібні. Якщо і ви планували усучаснити свій дизайн дверима прихованого монтажу чи прихованими плінтусами, можете обрати дещо дешевші та простіші альтернативи. Любителям мінімалізму вдасться знайти на ринку гідну та бюджету заміну: однотонні двері з лиштвою і плінтус без фрезерувань.

Батареї

Радіатори нові власники часто охочі змінювати, аби також покращити візуально майбутню квартиру. Це рішення буде не з дешевих, а замінити його можна звичайною фарбою. Саме так, ви можете легко пофарбувати батареї у потрібний колір, який вписуватиметься у ваш інтер'єр, та добряче зекономити.

Сантехніка



Сантехніка прихованого монтажу коштує куди дорожче / Фото Pexels

Сьогодні тренди диктують нові правила та затято рекомендують покупцям обирати сантехніку прихованого монтажу. Це рішення і справді виглядає якісно, а коштує чимало. Якщо ви готові до економії і проєкт дозволяє замінити прихований монтаж на класичний, сміливо обирайте його.

Електрофурнітура

Вартісні вимикачі та розетки потрібні далеко не всюди. Особливо недоречно переплачувати за стильний візуал та якість у місцях, де їх взагалі не видно. У прихованих локаціях можна сміливо економити.