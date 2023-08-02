5 заспокійливих кольорів для фарбування коридору, які створюють ідилічну атмосферу
Джерело:Homes & Gardens
У коридорі має бути спокійна й затишна атмосфера. Це перше приміщення, яке бачать ваші гості, коли заходять у дім. Якщо для вас важливо, щоб друзі й рідні почувалися добре, підберіть правильний колір.
Колір часто змінює все. Він візуально збільшує та зменшує простір, додає яскравості чи похмурості тощо. Щоб створити ідилічну атмосферу в коридорі, обирайте лише заспокійливі кольори.
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