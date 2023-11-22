Ідеї для дизайну спальні на зиму: 5 способів створити тепле та затишне місце
Джерело:Homes & Gardens
Змінювати інтер'єр від сезону до сезону не є практичним рішенням. Та існує багато способів зробити спальню затишною на цілий рік, а також швидко оновити її, коли настане зима.
Якщо якась кімната повинна бути затишною взимку, то це спальня. З темними вечорами та морозними ранками немає нічого кращого за те, щоб мати тепле, атмосферне та заспокійливе місце, де можна відпочити. Ось що варто змінити у своїй спальні на зиму.
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