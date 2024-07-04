Ідеї ​​для затишної вітальні: 5 порад, як облаштувати цю кімнату якнайкраще

Якщо ви вирішили оновити свою вітальню, то дизайнери якраз поділилися кількома експертними порадами. Дотримуйтеся їх, щоб створити затишну та стильну кімнату.

Незалежно від того, чи є у вас маленька вітальня, чи простора кімната для відпочинку, ці ідеї декорування можна адаптувати до будь-якої площі та стилю. Це прості зміни, які й коштують дешево, і потребують мінімальних зусиль.

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Додайте яскравий колір, що викликає у вас радість

Вітальня з акцентним блакитним диваном / Фото Vaughan Design & Development

Вибір одного акценту, такого як яскраве крісло чи килим, може миттєво змінити атмосферу вашого простору. Колір дуже впливає на наш настрій і рівень енергії, тому використовуйте радісні відтінки, як-от сонячно-жовтий, зелений або блакитний.

Придбайте декор з натуральних матеріалів

Вітальня в стилі прибережної каюти / Фото Neptune

Природні текстури ідеально підходять для створення розслабленої та спокійної атмосфери. Такі предмети, як плетені килими чи ротангові освітлювальні прилади створюють зв’язок із зовнішнім середовищем.

Замініть декоративні подушки

Вітальня у вінтажному стилі з декоративними подушками / Фото Carley Summers

Подушки – один з найпростіших елементів декору, які не потребують значних витрат. А вигляд вітальні з новими диванними подушками, які мають цікавий принт, зовсім інший.

Заберіть зайвий декор

Сонячна вітальня з синім диваном / Фото Alexandra Kaehler

"Менше речей – більше відчуття легкості. Це завжди моя ціль, особливо в теплу погоду", – каже дизайнерка з Міннесоти.

Додайте індивідуальності

Синя вітальня зі смугастим диваном та аксесуарами з ротанга / Фото Alexandra Kaehler

Немає нічого кращого за інтер'єр, що сповнений індивідуальності. Подумайте, які речі нагадують вам про щасливі моменти та поставте їх як декор у вітальні. Сімейні фотографії в рамках – чудовий початок.