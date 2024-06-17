Брати облаштували затишну хатинку в лісі площею 28 квадратів: результат вразив мільйони

Брати Джейсон та Метт Дафф побудували затишну юрту в лісах штату Мен. Коли чоловіки починали втілювати свою ідею, то не мали жодного досвіду. Та це не завадило їм облаштувати хатинку, яка вразила мільйони людей по всьому світу.

Американці розпочали будівництво в березні 2023 року. Вони невтомно працювали чотири місяці, завершивши облаштування юрти в липні.

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Юрта братів вразила мільйони людей

Цікаво, що хатинка не лише чарівна та затишна, а ще й екологічна. Коли більшість юрт роблять з набору фрезерованої деревини, брати обрали більш екологічний варіант — висушені саджанці, накриті брезентовим полотном.

Затишна юрта площею 28 метрів квадратних / Фото Forgotten Lore

Брати також облаштували на вулиці дерев'яну палубу, кухню на сонячних батареях, душ, компостний туалет і теплицю з садовим ящиком. Проте під час будівництва виникали труднощі. Зокрема, було складно доставляти будівельні матеріали.

Нам довелося нести матеріали вглиб лісу вузькою стежкою. Буквально рахували кожен крок, це зайняло у нас багато часу,

– розповів Метт Дафф, який має науковий ступінь у галузі природничих наук.

Ще під час будівництва з братами зв'язалися продюсери реаліті-шоу "Будівництво поза мережею" на каналі Discovery Network, що присвячене екологічно чистим проєктам. Вони попросили, щоб ті розповіли глядачам про свою юрту.

Наразі хатина пережила одну зиму й зазнала лише незначних пошкоджень через сильний снігопад. Брати кажуть, що в холодну пору в юрті було чудово.