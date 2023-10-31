П'ять найкращих кольорів для вітальні, які створять заспокійливу атмосферу

31 жовтня 2023, 17:08
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Джерело:

Homes & Gardens

Вибір найкращого кольору фарби для вашої вітальні може бути складним процесом. Хоча ви, найімовірніше, захочете обрати колір, який вам до душі, важливо також враховувати те, які емоції викличе цей колір.

З кожним роком люди все більше розуміють, що дім – це їхній притулок. Це місце, де ми відновлюємось, відпочиваємо, проводимо час з рідними тощо. Саме тому нашим завданням є створити затишну вітальню із заспокійливою атмосферою. А кольори фарб відіграють у цьому чи не найважливішу роль. Дізнайтеся, які чарівні тони й відтінки мають статус "спокійних".

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Кремовий

Кремова вітальня у відтінку Farrow & Bal Stirabout / Фото Farrow & Ball

Оливковий

Сміливий, але заспокійливий колір / Фото Future

Блакитний

Ідеальний м'який тон, який робить вітальню свіжою / Фото Farrow & Ball

Коричневий

Теплий і спокійний колір, що створює відчуття глибини / Фото Urbanology Designs

Сіро-зелений

Витончений і приглушений відтінок / Фото Polly Wreford

Автор: Марта Левицька