Три предмети меблів, які треба давно прибрати зі спальні

Важливо, щоб спальні були затишними та комфортними, бо це наші місця прихистку кожного дня. Якщо вони "набиті" меблями та іншими зайвими речами, то нагадують приміщення для зберігання на кшталт комори чи горища.

Надмір меблів у спальні не лише створює візуальний безлад, а й погано впливає на сон. Ось які три дуже популярні предмети варто винести зі спальні.

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Велике крісло

Якщо в коридорі крісло чи стілець дуже потрібні, щоб легше було збиратися, у спальні це зайві предмети. Вони просто "з'їдають" простір і стають ідеальним місцем для створення безладу. Адже саме на такі стільці є спокуса кидати одяг, а не вішати його в шафі.

Якщо вам потрібне сидіння, щоб було легше одягатися, кращим варіантом стане лавка для зберігання речей у нижній частині ліжка або табурет.

Об'ємний комод

Великий білий комод, який займає багато місця / Фото Cotswold Company

"У сучасних будинках є багато великих шаф, які вбудовані й не заважають, тому комоди стають просто непотрібними. Кому дійсно потрібен гігантський комод, який займає всю спальню?" – каже дизайнерка і декораторка Ченіз Хіндс.

Окрім того, в шухлядах комодів люди схильні зберігати багато зайвого. Найважливіші речі просто губляться між непотребом.

Тумба біля ліжка

Потреби сучасних людей змінилися, і тепер їм не потрібна велика тумба з лампою біля ліжка. Достатньо встановити одну полицю і підвісне освітлення. А й справді, чи треба класти біля ліжка три книги, дві пари окулярів, напої чи ліки? Ці речі хіба відвертають увагу й заважають спати.