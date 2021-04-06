Як організувати зберігання у спальні: 5 відмінних ідей

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Зберігання – один з найважливіших моментів, які потрібно продумати у спальні. Від цього залежить не тільки порядок, але і комфорт.
Зберігати речі у спальні можна по-різному, навіть якщо ви обмежені площею. П'ять вдалих варіантів назвала дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Для міцного сну важливо, щоб навколишній простір налаштовував на відпочинок, але розкидані по кімнаті речі здатні викликати роздратування. Системи зберігання полегшують підтримання порядку,
– зазначила Пашковська.
У ліжку можна зберігати подушки, пледи, ковдри та ін. / Фото novamett
Меблі під стелю дозволяють вмістити максимум речей / Фото topdom
Розмістити на 18 квадратах затишну спальню з гардеробною? Легко, якщо замінити традиційну шафа вбудованою моделлю з фасадами, які складаються "гармошкою",
– зазначила Анна Пашковська.
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Підлогова вішалка – простий спосіб зберігання речей, якщо обмежена площа / Фото indizajn