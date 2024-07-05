7 кольорів, які ідеально поєднуються із зеленим: про деякі ви точно не здогадувались

Зелений – це колір, який завжди в моді. Він вишуканий і заспокійливий, тому дизайнери часто використовують його в інтер'єрах, де треба додати глибини та характеру.

Від темних коштовних відтінків до світліших оливкових – майже всі тони зеленого універсальні та поєднуються як з холодними, так і з теплими кольорами. Зрештою, вибір відтінку залежить від атмосфери, яку ви плануєте створити в тій чи іншій кімнаті.

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Якщо мовиться про вишуканий і розкішний простір, варто використати темно-зелений. Якщо потрібно створити заспокійливу атмосферу з відчуттям комфорту, то це має бути оливковий чи блідо-зелений. Ось найкращі "пари" для зеленого та варіанти їхніх поєднань.

Блідо-рожевий

Рожево-зелена кухня у фермерському будинку / Фото Farrow & Ball

Вишнево-червоний

Вишневі стільці на тлі зеленої стіни / Фото Sarah Vaile Design

Шоколадно-коричневий

Домашній офіс із зеленою стелею та темно-коричневим диваном / Фото Alex Yeske Interiors

Інші відтінки зеленого

Кімната з оливковою та зеленою стіною / Фото Carrie Moore Interior Design

Бежевий

Вітальня з оливковими стінами та бежевими стінами / Фото Jonathan Adler

Латунний

Ванна кімната з темно--зеленими стінами та латунними деталями / Фото Willow Designs by Bridget

Палений апельсин

Вітальня з оливковими стінами та блідо-оранжевими акцентами / Фото Bethany Adams Interiors

Темно-зелений та оливковий – особливі відтінки, які дизайнери називають "вічними". Тобто це тони, що завжди будуть в тренді.