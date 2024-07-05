7 кольорів, які ідеально поєднуються із зеленим: про деякі ви точно не здогадувались
Джерело:Homes & Gardens
Зелений – це колір, який завжди в моді. Він вишуканий і заспокійливий, тому дизайнери часто використовують його в інтер'єрах, де треба додати глибини та характеру.
Від темних коштовних відтінків до світліших оливкових – майже всі тони зеленого універсальні та поєднуються як з холодними, так і з теплими кольорами. Зрештою, вибір відтінку залежить від атмосфери, яку ви плануєте створити в тій чи іншій кімнаті.
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Якщо мовиться про вишуканий і розкішний простір, варто використати темно-зелений. Якщо потрібно створити заспокійливу атмосферу з відчуттям комфорту, то це має бути оливковий чи блідо-зелений. Ось найкращі "пари" для зеленого та варіанти їхніх поєднань.
Блідо-рожевий
Вишнево-червоний
Шоколадно-коричневий
Інші відтінки зеленого
Бежевий
Латунний
Палений апельсин
Темно-зелений та оливковий – особливі відтінки, які дизайнери називають "вічними". Тобто це тони, що завжди будуть в тренді.