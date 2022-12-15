На Буковині приміщення початкової школи переобладнали на житло для переселенців
Джерело:Суспільне
Завдяки спільним зусиллям мешканців села Онут Чернівецькій області, на Буковині з'явилося житло для 60 вимушених переселенців. Для цього громада реконструювала місцеву початкову школу.
На ремонт будівлі витратили 10 мільйонів гривень з бюджету територіальної громади. Водночас учні поки що навчатимуться у сусідній школі.
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Школа оснащена усім необхідним для життя
У приміщенні добудували корпус, де розмістили вбиральні та душові кімнати, а також пральні машини. У колишніх навчальних класах облаштували спальні та кухню. У кожній переобладнаній кімнаті передбачено чотири спальні місця. Волонтери надали побутову техніку, меблі, постільну білизну та запаси їжі.
У кожній кімнаті по 4 спальні місця / Скриншот 24 каналу
Наразі тут мешкає 15 осіб, однак планується, що невдовзі у колишню школу заїде ще 45 переселенців, які потребують прихистку. Здебільшого тут осідають ті, хто переїхав із Запорізької області. Також є мешканці Херсону.
У приміщенні добудували корпус, де розмістили вбиральні та душові кімнати / Скриншот 24 каналу
В приміщенні школи переселенці живуть безплатно. Поселяти людей з інших регіонів у школу почали два тижні тому.Нагадаємо, у селі Неслухів, що на Львівщині, відкрили соціальне житло для вимушених переселенців. Там облаштували 30 квартир, де житиме майже сотня осіб. Зокрема, сім'ї з дітьми та люди похилого віку з регіонів, де відбуваються бойові дії.